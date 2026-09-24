Kürekçilerimiz Asya Oyunları'nı podyumda tamamladı

Japonya'nın Aichi ve Nagoya şehirlerinin ev sahipliği yaptığı 20. Yaz Asya Oyunları'nda Özbekistan kürek milli takımı, sergilediği üstün cesaret ve kazandığı madalya serisiyle turnuvayı başarıyla noktaladı. Özbekistan Milli Olimpiyat Komitesi basın servisinin bildirdiğine göre, finallerin son aşamasında sporcularımız 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak delegasyonumuzun başarısını taçlandırdı. Kadınlar W2- çiftler kategorisinde Aydana Smetullayeva ve Anna Aksyonova ikilisi, sergiledikleri yüksek performansla bitiş çizgisini ikinci sırada geçerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Erkekler takım yarışlarında da ekiplerimiz podyumdaki yerini sağlamlaştırdı: M4x dörtlü kürek yarışında Davrjon Davronov, Shahboz Xolmurzayev, Mehrojbek Mamatqulov ve Pavel Sorin'den oluşan dörtlü, ilk üçte yer alarak bronz madalya kazandı. Bir diğer erkekler dörtlüsü olan M4- kategorisinde ise Dilshod Xudoyberdiyev, Fazliddin Karimov, Alisher Turdiyev ve Maksim Golubev'den oluşan ekip, kıtanın en güçlü rakipleriyle girdiği kıyasıya mücadelede 2. sırayı alarak Özbekistan hanesine bir gümüş madalya daha yazdırdı. Bu zaferler, Özbekistan kürek okulunun kıtada sadece bireysel değil, çiftler ve dörtlü ekipler bazında da mutlak bir lider olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Peki, tek bir turnuvada birden fazla kategoride podyuma çıkan sporcularımızın bu başarısının sırrı nedir, ekiplerin bu istikrarı gelecek Olimpiyat döngüsü için nasıl fırsatlar sunuyor ve su sporları delegasyonumuzun genel sıralamadaki yerini nasıl güçlendirdi?

«2 gümüş, 1 bronz ve dörtlülerin mücadelesi»: Turnuva finalinin 5 ana noktası

Milli Olimpiyat Komitesi tarafından açıklanan nihai sonuçlardan en önemli veriler:

Turnuvayı 3 madalya ile mühürlemek: Kürekçilerimiz Asya Oyunları'ndaki yarışları bir günde 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı;

Smetullayeva ve Aksyonova'dan gümüş finiş: W2- kadınlar çiftlerde sporcularımız sadece şampiyonun gerisinde kalarak kıta ikincisi oldu;

M4x dörtlüsünün bronz zaferi: Davronov, Xolmurzayev, Mamatqulov ve Sorin dörtlüsü, kesintisiz rekabetin yaşandığı yarışta podyumun 3. basamağına yerleşti;

M4- ekibinin gümüş bitişi: Xudoyberdiyev, Karimov, Turdiyev ve Golubev ikilisi, kıran kırana geçen finalde 2. sırayı elde etti;

Evrensel beceri gösterisi: Önceki günlerde bireysel ve çiftlerde podyuma çıkan atletlerimiz, dörtlü takımlarda da madalya kazanarak yüksek fiziksel dayanıklılıklarını kanıtladı.

«Aichi-Nagoya-2026»: Kürek programları ve kazanılan madalyaların analizi

Son üç program, katılan kadrolar ve kaydedilen sonuçların karşılaştırması:

Kategori ve Program Katılan ekip üyeleri Kazanılan madalya Yarışın niteliği ve rekabet yoğunluğu W2- (Kadınlar Çift) Aydana Smetullayeva ve Anna Aksyonova Gümüş madalya (2. sıra) Asya'nın en hızlı kadın çiftleri arasında güçlü finiş M4- (Erkekler Dörtlü) D. Xudoyberdiyev, F. Karimov, A. Turdiyev, M. Golubev Gümüş madalya (2. sıra) Mükemmel senkronizasyon ve yüksek hızda geçen gümüş yarış M4x (Erkekler Dörtlü) D. Davronov, Sh. Xolmurzayev, M. Mamatqulov, P. Sorin Bronz madalya (3. sıra) Dörtlü uçuş: zorlu mücadelede kazanılan değerli bronz Nihai genel gösterge Tüm 3 final programı bazında 3 madalya (2 gümüş, 1 bronz) Özbekistan kürek okulunun turnuvadaki başarı noktası

Spor uzmanlığı ve analiz: Dörtlülerin ve çiftlerin sonucu neden stratejik bir başarı sayılıyor?

Uluslararası spor analistleri ve milli antrenör kadrosunun sonuçları:

Dörtlülerin uyumu — okulun olgunluk göstergesi: Tekli teknelerde sporcu sadece kendi gücüne güvenirken, M4- ve M4x gibi dört kişilik teknelerde dört sporcunun aynı nefes, aynı saniye ve aynı hızda hareket etmesi gerekir; iki dörtlü ekibimizin de aynı anda podyuma çıkması, takım senkronizasyonunun en üst noktaya ulaştığını kanıtlıyor;

Liderlerin çifte kahramanlığı: Shahboz Xolmurzayev (bireyselde gümüş alan), Mamatqulov ve Sorin (çiftlerde gümüş alan), Turdiyev ve Golubev (çiftlerde bronz alan) gibi sporcuların kısa süre içinde tekrar büyük dörtlü kadrolarında yarışarak madalya kazanmaları, onların eşsiz fiziksel toparlanma yeteneklerini ortaya koydu;

Kadınlar küreğinde önemli başarı: Aydana Smetullayeva ve Anna Aksyonova'nın gümüş madalyası, kadınlar kategorisinde de Özbekistan'ın Asya elitleriyle başa baş mücadele edebilecek yeni bir nesil yetiştirdiğini açıkça gösterdi;

20. Asya Oyunları'nda genel takım temeli: Kürekçilerimizin bu turnuvayı altın, gümüş ve bronz madalya paketiyle tamamlaması, delegasyonumuzun madalya kalitesini ve genel sıralamadaki yerini ilk 10 içerisinde korumasındaki temel faktörlerden biri oldu.

Japonya sularında mertçe mücadele eden kürekçilerimiz, «Aichi-Nagoya-2026» yarışlarında milli bayrağımızı üç kez daha göndere çekti.

Sizce kürekçilerimizin bir günde birden fazla programda podyuma çıkması ve 3 madalya toplaması, Özbekistan su sporlarının gelecek Olimpiyat Oyunları'ndaki geleceğini ne kadar garanti altına alıyor? Dörtlülerimizin ve kızlarımızın gümüş-bronz başarılarını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Görüşlerinizi ve şampiyonlara dileklerinizi yorumlarda paylaşın, milli gurur kaynağı olan bu makaleyi tüm spor severlerle yayın!