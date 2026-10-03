2026 Asya Oyunları: Marat Mavlonov nefes kesen finalde gümüş madalya kazandı

·7·Spor
2026 Asya Oyunları: Marat Mavlonov nefes kesen finalde gümüş madalya kazandı

Japonya'nın Aichi ve Nagoya şehirlerinde devam eden 2026 Yaz Asya Oyunları'nda Özbekistan spor delegasyonu bir madalya daha kazandı. WT Tekvando milli takım üyesi Marat Mavlonov, turnuvada gümüş madalyanın sahibi oldu.

Özbekistan Milli Olimpiyat Komitesi basın servisine göre, ağır sıklet sporcumuz turnuva boyunca kıtanın en iyi sporcularını mağlup ederek finale kadar başarılı bir yol kat etti.

Finale giden yol ve altın için kıyasıya mücadele

Erkekler kategorisinde +80 kg sıkletinde tatamiye çıkan Marat Mavlonov, ilk turlardan itibaren parlak ve güven verici bir teknik sergiledi:

  • Karar maçı: Altın madalyanın sahibini belirleyecek final karşılaşmasında sporcumuz, İran milli takımının tecrübeli temsilcisine karşı mücadele etti.

  • Çetin mücadele: Darbe ve ataklarla dolu, tavizsiz geçen müsabakanın sonunda rakip sporcu küçük bir farkla üstünlük sağlayarak galip geldi.

Böylece Marat Mavlonov, Asya Oyunları podyumunun ikinci basamağına çıkarak delegasyonumuzun hanesine değerli bir gümüş madalya kazandırdı.

Tekvandocularımızın Aichi-Nagoyaturnuvasındaki önemli katkısı

Bu sonuçla WT Tekvando Özbekistan milli takımı, turnuvadaki yüksek performansını bir kez daha kanıtladı. Takım üyelerimiz Aichi-Nagoya 2026'da madalya mücadelesini sürdürüyor.

Marat MavlonovWT Tekvando2026 Asya OyunlarıÖzbekistan Milli Olimpiyat KomitesiSpor
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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