Özbek Tenisinin Zaferi: Timofeyeva ve Kudermetova WTA Şampiyonu Oldu

Çin'in Guangzhou kentinde düzenlenen WTA 250 kategorisindeki Guangzhou Open uluslararası turnuvanın çiftler mücadelesi, Özbekistan spor tarihinde yeni bir sayfa açan parlak bir zaferle sona erdi.

Ülkemizin iki ve üç numaralı raketleri — Mariya Timofeyeva ve Polina Kudermetova ikilisi, tüm rakiplerini tek tek mağlup ederek prestijli turnuvanın şampiyonluk kupasını kazandı.

Finalde Büyük Mücadele: Tie-break ve 1 saat 49 dakikalık sinir harbi

Final maçı izleyicilere büyük bir heyecan yaşattı. Karar maçında Özbek sporcular, Çin Taipeisi'ni temsil eden kız kardeşler I-Hsuan Cho ve I-Tsen Cho ikilisine karşı korta çıktı:

1 saat 49 dakikalık mücadele: Her top için verilen amansız mücadelede temsilcilerimiz kritik anlarda soğukkanlılıklarını korudular;

Skor ve istatistikler: Timofeyeva ve Kudermetova 7:5 ve 7:6(1)'lik setlerle galibiyete ulaştı. Maç boyunca 5 ace atan ikili, sadece 2 çift hata yaptı;

Tie-break'te mutlak üstünlük: İkinci setin belirleyici tie-break bölümünde Özbek tenisçiler rakiplerine sadece bir puan vererek (7:1) şampiyonluklarını ilan ettiler.

Başarıya giden yol: Venus Williams mağlup edildi

Bu şampiyonluğun tesadüf olmadığını, tenisçilerimizin finale kadar geçtiği zorlu yol da kanıtlıyor:

Guangzhou kortlarında Mariya ve Polina toplam dört maç yaparak güçlü rakiplerini geride bıraktılar;

En dikkat çekici olanı ise, turnuva ağacında mağlup edilenler arasında dünya tenisinin efsanesi, çok sayıda Grand Slam şampiyonu Amerikalı tecrübeli Venus Williams ikilisi de bulunuyor.

Bu parlak şampiyonluk, sadece tenisçilerimizin kişisel kariyerleri için büyük bir başarı değil, aynı zamanda Özbek kadın tenisinin uluslararası arenadaki itibarının yeni bir seviyeye yükseldiğinin açık bir kanıtıdır.