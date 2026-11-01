Özbek Tenisinin Zaferi: Timofeyeva ve Kudermetova WTA Şampiyonu Oldu

·15·Spor
Özbek Tenisinin Zaferi: Timofeyeva ve Kudermetova WTA Şampiyonu Oldu

Çin'in Guangzhou kentinde düzenlenen WTA 250 kategorisindeki Guangzhou Open uluslararası turnuvanın çiftler mücadelesi, Özbekistan spor tarihinde yeni bir sayfa açan parlak bir zaferle sona erdi.

Ülkemizin iki ve üç numaralı raketleri — Mariya Timofeyeva ve Polina Kudermetova ikilisi, tüm rakiplerini tek tek mağlup ederek prestijli turnuvanın şampiyonluk kupasını kazandı.

Özbek Tenisinin Zaferi: Timofeyeva ve Kudermetova WTA Şampiyonu Oldu

Finalde Büyük Mücadele: Tie-break ve 1 saat 49 dakikalık sinir harbi

Final maçı izleyicilere büyük bir heyecan yaşattı. Karar maçında Özbek sporcular, Çin Taipeisi'ni temsil eden kız kardeşler I-Hsuan Cho ve I-Tsen Cho ikilisine karşı korta çıktı:

  • 1 saat 49 dakikalık mücadele: Her top için verilen amansız mücadelede temsilcilerimiz kritik anlarda soğukkanlılıklarını korudular;

  • Skor ve istatistikler: Timofeyeva ve Kudermetova 7:5 ve 7:6(1)'lik setlerle galibiyete ulaştı. Maç boyunca 5 ace atan ikili, sadece 2 çift hata yaptı;

  • Tie-break'te mutlak üstünlük: İkinci setin belirleyici tie-break bölümünde Özbek tenisçiler rakiplerine sadece bir puan vererek (7:1) şampiyonluklarını ilan ettiler.

Özbek Tenisinin Zaferi: Timofeyeva ve Kudermetova WTA Şampiyonu Oldu

Başarıya giden yol: Venus Williams mağlup edildi

Bu şampiyonluğun tesadüf olmadığını, tenisçilerimizin finale kadar geçtiği zorlu yol da kanıtlıyor:

  • Guangzhou kortlarında Mariya ve Polina toplam dört maç yaparak güçlü rakiplerini geride bıraktılar;

  • En dikkat çekici olanı ise, turnuva ağacında mağlup edilenler arasında dünya tenisinin efsanesi, çok sayıda Grand Slam şampiyonu Amerikalı tecrübeli Venus Williams ikilisi de bulunuyor.

Bu parlak şampiyonluk, sadece tenisçilerimizin kişisel kariyerleri için büyük bir başarı değil, aynı zamanda Özbek kadın tenisinin uluslararası arenadaki itibarının yeni bir seviyeye yükseldiğinin açık bir kanıtıdır.

Guangzhou OpenMariya TimofeyevaPolina KudermetovaWTA 250Tenis
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Özbek tenisçilerden büyük sansasyon: Kudermetova ve Timofeyeva WTA finalindeÖzbek tenisçilerden büyük sansasyon: Kudermetova ve Timofeyeva WTA finalindeDün 17:44«Çin kortlarında sansasyon»: Polina Kudermetova ilk 40'taki rakibini mağlup etti«Çin kortlarında sansasyon»: Polina Kudermetova ilk 40'taki rakibini mağlup etti20 Ekim 21:10Özbekistan tenisinde yeni lider: Maria Timofeeva artık ülkenin bir numaralı raketiÖzbekistan tenisinde yeni lider: Maria Timofeeva artık ülkenin bir numaralı raketi14 Ekim 07:16Mariya Timofeyeva Portekiz'deki WTA 125 turnuvasında şampiyon olduMariya Timofeyeva Portekiz'deki WTA 125 turnuvasında şampiyon oldu28 Eylül 15:21«Grand Slam»: US Open 2026’da 3 Özbek tenisçi mücadele edecek«Grand Slam»: US Open 2026’da 3 Özbek tenisçi mücadele edecek22 Ağustos 10:03Özbekistan US Open'da tarihi bir rekor kırmaya hazırlanıyorÖzbekistan US Open'da tarihi bir rekor kırmaya hazırlanıyor23 Temmuz 00:36
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü