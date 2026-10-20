AS Roma - Slovan Bratislava: kadrolar ve canlı anlatım

Tümü 25 Sadece önemli 1

30 Nahuel Molina (AS Roma) ceza sahasına ortaladı, ancak bu girişimi engellendi ve top uzaklaştırıldı.

29 Lorenzo Pellegrini (AS Roma) ceza sahası içinden kalenin sağ köşesine şut çekti, ancak Dominik Takac harika bir uçuşla topu kornere çeldi.

26 77:23 – şu anki topa sahip olma oranı.

22 Gol 1:0! Kullanılan serbest vuruşun ardından Daniele Ghilardi topu kaleye doğru sert gönderdi ve Mario Hermoso (AS Roma) yakın mesafeden kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı.

21 Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) ne düşünüyordu? Bu hareketinin cezasız kalmayacak. Hakem ona sarı kart gösterdi.

20 Mario Hermoso (AS Roma) sarı kart gördü.

18 Sandro Schärer, Marten de Roon'un (AS Roma) yaptığı faulü fark etti ve düdüğünü çalmakta tereddüt etmedi.

16 Lorenzo Pellegrini (AS Roma) harika bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Ceza sahası içinde harika bir pası aldı ancak vuruşu üst direğin üzerinden dışarı gitti.

14 Slovan Bratislava köşe vuruşundan yararlanamadı, çünkü rakip savunma dikkatli oynayarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

12 Cesar Blackman (Slovan Bratislava), ceza sahası dışından kullanılan serbest vuruşta topu arkadaşlarına ulaştırmaya çalıştı. Kaleci ceza sahasındaki herkesin üzerinden yükselerek ortayı kontrol etti ve tehlikeyi önledi. Top taca/dışarı çıktı. Slovan Bratislava köşe vuruşu kullanacak.

11 Sandro Schärer düdüğünü çaldı. Leonardo Balerdi (AS Roma) tehlikeli hareket nedeniyle faul yaptı. Slovan Bratislava taç çizgisi yakınından serbest vuruş kullanacak.

10 Niccolò Pisilli (AS Roma) ceza sahası çizgisi yakınında topu kontrol etti ve kaleye şut çekti, ancak top sağ direğin hemen dışından auta çıktı.

9 Donyell Malen (AS Roma) ceza sahası içinden kafa vuruşuyla sert bir şut çıkardı, ancak top kaleyi bulmadı ve sol direğin yanından auta gitti.

8 Lorenzo Pellegrini (AS Roma) köşe vuruşunu paslaşarak kullandı.

8 Wesley França (AS Roma) ceza sahasına harika bir orta yaptı ancak rakip defans oyuncuları topu engelledi. Şimdi AS Roma köşe vuruşu kullanacak.

8 Niccolò Pisilli (AS Roma) kaleyi yokladı ancak savunmacılardan biri topu ustaca engellediği için hedefi bulmadı.

5 Lorenzo Pellegrini (Roma) ceza sahasına ortaladı ancak Dominik Takáč kalesinden çıkarak topun sahibi oldu.

3 Nahuel Molina'nın (AS Roma) yaptığı yüksek orta başarısız oldu ve rakip savunma topu ceza sahasından uzaklaştırdı.

2 Leonardo Balerdi (AS Roma) bu pozisyonda daha iyisini yapabilirdi. Kazanılan serbest vuruş sonrası topu önünde buldu ancak vuruşu üst direğin üzerinden auta çıktı.

2 Lorenzo Pellegrini (AS Roma) doğrudan serbest vuruş kullanıyor.

1 Vay canına, bugünkü maç tam şu anda başlıyor.

00:00 Oyuncular sahaya çıktı ve maç başlamak üzere. Maça Slovan Bratislava başlayacak.

00:00 Bugünkü maçta Sandro Schärer düdük çalacak.

00:00 Her iki takımın ilk 11'leri belli oldu, şimdi bunlara göz atabilirsiniz.