Resmi: Claudio Ranieri, İtalya Milli Takımı'nın Yeni Teknik Direktörü

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), efsanevi teknik direktör Claudio Ranieri'nin ülkenin millî takımının teknik direktörlüğüne getirildiğini resmen açıkladı. 74 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, Gök-Mavililer'in ("Squadra Azzurra") stratejik gelişiminden ve kadro politikasından sorumlu olacak.

Zamin.uz İtalya futbolundaki bu beklenmedik atama, Paolo Maldini'nin kısa süren görev süresinin arkasındaki iç kriz ve Ranieri'yi bekleyen görevlerin detaylarını sunuyor.

1. 16 günlük görev süresi ve iç kriz: Maldini'nin yerini alan efsane

Federasyon basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Claudio Ranieri bu sorumluluk gerektiren görevde bir başka futbol efsanesi olan Paolo Maldini'nin yerini aldı.

İlginçtir ki, Maldini bu görevde sadece 16 gün görev yaptı. İtalya millî takımının yeni teknik direktörünü atama sürecindeki başarısızlık nedeniyle ortaya çıkan ciddi iç kriz yüzünden görevinden ayrılmak zorunda kaldı.

İtalya Futbol Federasyonu'nun resmî açıklamasından: «Claudio Ranieri, İtalya millî takımının teknik direktörü olarak atandı. Tecrübeli çalıştırıcı, millî takımın bir sonraki gelişim aşamasını denetleyecektir.»

Claudio Ranieri'nin İtalya millî takımına atanmasıyla ilgili temel gerçekler

Kriter / Kısım Detaylar Yeni Görevi İtalya Millî Takımı Teknik Direktörü Teknik Direktörün Yaşı 74 yaşında Önceki Teknik Direktör Paolo Maldini (Görevde sadece 16 gün kaldı) İstifa Nedeni Teknik direktör atamasındaki başarısızlık ve iç kriz Son Görev Yeri Roma (Yönetim Danışmanı ve Teknik Direktör)

2. Ranieri'nin Roma'daki tecrübesi ve zengin antrenörlük birikimi

74 yaşındaki Claudio Ranieri dünya futbolunda zengin bir deneyime ve yüksek itibara sahip bir uzmandır. Son görev yeri başkent kulübü Roma olmuştur.

Teknik Direktörlük: Ranieri, Kasım 2024'ten Haziran 2025'e kadar Roma'nın teknik direktörlüğünü üstlenmiştir.

Danışmanlık Yönetimi: Ardından Temmuz 2025 ile Nisan 2026 arasında Roma kulübünün yönetiminde stratejik danışman olarak görev yapmıştır.

Artık bu tecrübeli hoca, bilgi birikimini ve organizasyon yeteneğini İtalya millî takımını krizden çıkarıp yeni başarılar elde etmeye yönlendirmek için harcayacak.

İtalya futbolundaki bu önemli kadro değişimi milyonlarca taraftarın odak noktasında yer alıyor.

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