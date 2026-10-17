AS Roma — Genoa: kadrolar ve canlı anlatım
İtalya Serie A kapsamındaki AS Roma — Genoa karşılaşması 17 Ekim, 23:45'te (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında gelişmeler canlı anlatım ile güncellenecektir.
AS Roma ilk 11: 95. Gollini P., 26. Balerdi L., 9. Castro S., 15. De Roon M., 3. Koulierakis K., 77. Lulli E., 86. Mora R., 5. Ndicka E., 61. Pisilli N., 2. Rensch D., 18. Soulé M.
AS Roma yedekleri: 68. Arena A., 78. Camara M., 70. De Marzi G., 63. Di Nunzio A., 87. Ghilardi D., 22. Hermoso M., 23. Mancini G., 20. Molina N., 72. Paratici L., 7. Pellegrini Lo., 32. Vásquez Ljach D. S., 43. Wesley França.
AS Roma teknik direktörü: Gasperini G.
Genoa ilk 11: 1. Bijlow J., 77. Ellertsson M. E., 92. El Shaarawy S., 32. Frendrup M., 10. Junior Messias, 27. Marcandalli A., 18. Osmajić M., 5. Østigård L., 31. Pușcaș G., 22. Vásquez J., 71. Viatte S.
Genoa yedekleri: 4. Amorim, 8. Baldanzi T., 16. Dramé Ch., 14. Klysys L., 2. Mitaj M., 34. Otoa S., 21. Robino Jr., 20. Sabelli S., 39. Sommariva D., 99. Stolz F., 25. Traoré H. J., 85. Vaz M., 9. Vitinha.
Genoa teknik direktörü: De Rossi D.
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