AS Roma — Genoa: kadrolar ve canlı anlatım

·7·Spor
AS Roma — Genoa: kadrolar ve canlı anlatım

İtalya Serie A kapsamındaki AS RomaGenoa karşılaşması 17 Ekim, 23:45'te (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında gelişmeler canlı anlatım ile güncellenecektir.

AS Roma ilk 11: 95. Gollini P., 26. Balerdi L., 9. Castro S., 15. De Roon M., 3. Koulierakis K., 77. Lulli E., 86. Mora R., 5. Ndicka E., 61. Pisilli N., 2. Rensch D., 18. Soulé M.

AS Roma yedekleri: 68. Arena A., 78. Camara M., 70. De Marzi G., 63. Di Nunzio A., 87. Ghilardi D., 22. Hermoso M., 23. Mancini G., 20. Molina N., 72. Paratici L., 7. Pellegrini Lo., 32. Vásquez Ljach D. S., 43. Wesley França.

AS Roma teknik direktörü: Gasperini G.

Genoa ilk 11: 1. Bijlow J., 77. Ellertsson M. E., 92. El Shaarawy S., 32. Frendrup M., 10. Junior Messias, 27. Marcandalli A., 18. Osmajić M., 5. Østigård L., 31. Pușcaș G., 22. Vásquez J., 71. Viatte S.

Genoa yedekleri: 4. Amorim, 8. Baldanzi T., 16. Dramé Ch., 14. Klysys L., 2. Mitaj M., 34. Otoa S., 21. Robino Jr., 20. Sabelli S., 39. Sommariva D., 99. Stolz F., 25. Traoré H. J., 85. Vaz M., 9. Vitinha.

Genoa teknik direktörü: De Rossi D.

AS RomaGenoaİtalya Serie AFutbolCanlı Anlatım
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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