AS Roma — Real Madrid: kadrolar ve canlı anlatım

·291·Spor
AS Roma — Real Madrid: kadrolar ve canlı anlatım

Şampiyonlar Ligi kapsamındaki AS RomaReal Madrid karşılaşması 15 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında olaylar canlı anlatım ile güncellenecektir.

AS Roma ilk 11: 95. Gollini P., 23. Mancini G. (kaptan), 5. Ndicka E., 22. Hermoso M., 20. Molina N., 15. De Roon M., 17. Kone M., 43. Wesley França, 21. Dybala P., 18. Soulé M., 14. Malen D.

AS Roma yedekleri: 26. Balerdi L., 9. Castro S., 70. De Marsi G., 87. Ghilardi D., 3. Koulierakis K., 77. Lulli E., 86. Mora R., 7. Pellegrini Lo., 61. Pisilli N., 2. Rensch D., 32. Vasquez Llach D. S.

AS Roma teknik direktörü: Gasperini G.

Real Madrid ilk 11: 1. Courtois T., 24. Dumfries D., 16. Konaté I., 22. Rüdiger A., 17. Cucurella M., 8. Valverde F. (kaptan), 14. Tchouaméni A., 25. Diomande O., 5. Bellingham J., 10. Mbappé K., 7. Vinícius Júnior.

Real Madrid yedekleri: 12. Alexander-Arnold T., 6. Camavinga E., 18. Carreras A., 21. Díaz B., 9. Endrick, 19. Espi C., 15. Güler A., 4. Huijsen D., 13. Lunin A., 26. Mestre S., 27. Pitarch T., 20. Silva B.

Real Madrid teknik direktörü: Mourinho J.

Canlı anlatım1-0 CANLI
24
Donyell Malen (AS Roma) kalenin tam ortasına vurdu, ancak bu kaleci için çok kolaydı. Onu sınamak için bundan çok daha fazlası gerekir!
201-0
Marten de Roon (AS Roma) boş alanda topu kontrol etti ve ceza sahası dışından sert bir şut çıkardı, savunmaya çarpan top kaleci Thibaut Courtois'yı çaresiz bırakarak ağlara gitti. 1:0.
201-0
Gol! Marten de Roon (AS Roma) kutlama yapmak için neden buldu.
18
Jan Diomandé (Real Madrid) köşe vuruşunu ceza sahasına ortaladı ancak Pierluigi Gollini pozisyonu iyi okuyarak topun sahibi oldu.
17🔁
Teknik direktör mecburî bir değişiklik yapıyor; sakatlanan Manu Koné sahayı aksayarak terk ederken, yerine Niccolò Pisilli (AS Roma) dahil oluyor.
17🔁
Gian Piero Gasperini taze kan sokmaya karar verdi, Niccolò Pisilli (Roma) oyuna giriyor, Manu Koné çıkıyor.
16
Maç: AS Roma - Real Madrid. Skor: 0-0. Yorum: Manu Koné (AS Roma) şu anda çok zor bir durumda. Sakatlığının ne kadar ciddi olduğunu yakında öğreneceğiz.
16
Vinicius Junior (Real Madrid) ceza sahasına ortaladı, ancak savunma engelledi. Real Madrid köşe vuruşu kazandı. Ceza sahasına çok sayıda oyuncu gönderiyorlar.
15
Wesley Franca'nın (AS Roma) ortasını Thibaut Courtois kontrol etti ve atak durdu.
13
Yan Diomande (Real Madrid) pası aldı, ileri doğru sürdü ve orta mesafeden sert bir şut çıkardı, ancak top o kadar auta gitti ki neredeyse köşe bayrağına çarpacaktı.
12
Tehlikeli pozisyon! Paulo Dybala (AS Roma) boş alanda topu kontrol etti ve ceza sahası içinden yaptığı vuruş sol direğin az farkla dışına gitti.
11
Donyell Malen (AS Roma) boş durumdaki takım arkadaşını gördü ve ona yerden bir pas göndermek istedi. Ancak savunmacılardan biri oyunu çok iyi okuyarak tehlikeyi uzaklaştırdı.
9
Thibaut Courtois (Real Madrid), Federico Valverde'ye harika bir pas çıkardı ancak Valverde şut çekmek için yeterli boş alanı yaratamadı.
5
Matias Soule'yi (AS Roma) boş alanda bulan harika bir pas. Uzun mesafeden hiç düşünmeden kalenin üst köşesine sert vurdu, ancak Thibaut Courtois harika bir kurtarış yaptı.
4
Paulo Dybala (AS Roma) köşe vuruşunu kullandı, ancak savunmacılar topu uzaklaştırdı.
4
Mario Hermoso (AS Roma) seken topu önünde buldu ve sol köşeye tehlikeli bir şut çekti, ancak Thibaut Courtois harika bir kurtarış yaptı. AS Roma köşe vuruşu kullanacak. Hakem ve yardımcılarından biri köşe bayrağını işaret etti.
4
Paulo Dybala (AS Roma) köşe vuruşunu kullandı ancak rakip savunma topu uzaklaştırdı.
3
Nahuel Molina (Roma) ceza sahası dışından takım arkadaşına pas vermek istedi ancak rakip defans hızlı davranarak tehlikeyi uzaklaştırdı. Roma köşe vuruşu kullanacak.
1
Matías Soulé (AS Roma) çalımlarla ceza sahası çizgisine kadar ilerledi ve şutunu çekti. Kaleci kurtarmaya çalıştı ancak top sol direğin dibinden auta çıktı.
1
Marten de Roon (AS Roma) sahanın ortasına uzun bir pas attı ancak top yerine ulaşmadı.
1
Maç yeni başladı.
00:00
Maça Roma başlıyor.
00:00
Bu maçın baş hakemliğine François Letexier atandı.
00:00
Maç başlamadan önce, bugünkü karşılaşmanın ilk 11'lerine göz atabilirsiniz.
00:00
Canlı metin yayınımıza hoş geldiniz. Sahada yaşananlar hakkında size detaylı bilgi vermeye çalışacağız. Maçın başlamasına çok az bir zaman kaldı.
AS RomaReal MadridŞampiyonlar LigiFutbolCanlı Anlatım
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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