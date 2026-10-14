AS Roma — Real Madrid: kadrolar ve canlı anlatım
Şampiyonlar Ligi kapsamındaki AS Roma — Real Madrid karşılaşması 15 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında olaylar canlı anlatım ile güncellenecektir.
AS Roma ilk 11: 95. Gollini P., 23. Mancini G. (kaptan), 5. Ndicka E., 22. Hermoso M., 20. Molina N., 15. De Roon M., 17. Kone M., 43. Wesley França, 21. Dybala P., 18. Soulé M., 14. Malen D.
AS Roma yedekleri: 26. Balerdi L., 9. Castro S., 70. De Marsi G., 87. Ghilardi D., 3. Koulierakis K., 77. Lulli E., 86. Mora R., 7. Pellegrini Lo., 61. Pisilli N., 2. Rensch D., 32. Vasquez Llach D. S.
AS Roma teknik direktörü: Gasperini G.
Real Madrid ilk 11: 1. Courtois T., 24. Dumfries D., 16. Konaté I., 22. Rüdiger A., 17. Cucurella M., 8. Valverde F. (kaptan), 14. Tchouaméni A., 25. Diomande O., 5. Bellingham J., 10. Mbappé K., 7. Vinícius Júnior.
Real Madrid yedekleri: 12. Alexander-Arnold T., 6. Camavinga E., 18. Carreras A., 21. Díaz B., 9. Endrick, 19. Espi C., 15. Güler A., 4. Huijsen D., 13. Lunin A., 26. Mestre S., 27. Pitarch T., 20. Silva B.
Real Madrid teknik direktörü: Mourinho J.
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