Gasperini, Paulo Dybala ve Nahuel Molina'nın Arjantin seyahatine karşı çıktı

·3·Spor
Gasperini, Paulo Dybala ve Nahuel Molina'nın Arjantin seyahatine karşı çıktı

Roma teknik direktörü Gian Piero Gasperini, Paulo Dybala ve Nahuel Molina'nın Lionel Messi'nin Arjantin milli takımındaki veda maçına gitmesine neden izin vermediğini açıkladı. Uzman, uzun süreli transatlantik yolculuğun kulübün önemli maçlar öncesindeki hazırlık sürecini bozabileceğini belirtti. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Sky Sport Italia'ya verdiği röportaja göre, Lionel Messi'nin Çarşamba günü Benin milli takımına karşı oynanacak hazırlık maçında uluslararası kariyerini noktalaması planlanıyor. Bu mücadelenin efsanevi forvetin milli formayla son maçı olması bekleniyor. Dybala ve Molina, mevcut milli ara için resmi olarak kadroya çağrılmamış olsalar da, bu duygusal ve tarihi anı stadyum tribünlerinden izlemek istiyorlardı.

Önemli maçlar öncesi lojistik sorunlar

Toplamda 105 milli maça çıkan ve Messi ile yakın arkadaşlık bağları olan her iki oyuncu da Güney Amerika'ya gitmek istedi. Ancak teknik direktör Gian Piero Gasperini bu seyahati resmen yasakladı. İtalyan çalıştırıcı, takımın önündeki zorlu iç lig maçları nedeniyle oyuncuların uzun mesafeli uçuş yapacak vakitleri olmadığını vurguladı.

Giallorossi, milli aradan sonra oldukça zorlu bir takvimle karşı karşıya. Romalılar, Pazar günü Como ile oynayacakları maçla mücadeleye devam edecek, ardından Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı çok kritik bir sınav onları bekliyor.

Gasperini kararını, "Pazar günkü önemli maça çok yakınız" diyerek açıkladı. Ona göre Arjantin çok uzak bir konumda ve oyuncuları oraya göndermek saatlerce süren uçuşlar gerektiriyor; kulüp ise bu riski almak istemedi.

Efsanenin uluslararası arenadaki mirası

Lionel Messi, zengin uluslararası kariyeri boyunca iki kez Copa America'yı kazandı, üst üste Dünya Kupası finallerine çıktı ve sonunda dünya tahtına oturdu. Futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak kabul edilen forvetin bu vedası tüm dünyanın odağında.

Gian Piero Gasperini de Arjantinli süper yıldızın dünya futboluna yaptığı büyük katkıyı ve mirasını takdir ederek, onun milli takımdaki kariyerine saygı duyduğunu belirtti. Ancak teknik direktör, temel görevinin kulüp çıkarlarını korumak ve zorlu sezon öncesinde kadroyu diri tutmak olduğunu bir kez daha yineledi.

Jan Pero Gasperini ham argentinalik superyulduzning jahon futbolidagi ulkan hissasi va merosini yuqori baholagan holda, uning terma jamoadagi faoliyatiga hurmat koʻrsatdi. Biroq murabbiyning asosiy vazifasi klub manfaatlarini himoya qilish va oldinda turgan qiyin mavsum oldidan tarkibni saqlab qolish ekanini yana bir bor tasdiqladi.

AS RomaGian Piero GasperiniPaulo DybalaLionel MessiReal Madrid
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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