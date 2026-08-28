Yaya Touré, Slovan takımını Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı

Futbol dünyasında parlak oyunlarıyla tanınan ünlü eski orta saha oyuncusu Yaya Touré, teknik direktörlük kariyerindeki ilk büyük başarısına ulaştı. Goal.com'un haberine göre, Bratislava şehrini temsil eden Slovan takımını Şampiyonlar Ligi'nin ana aşamasına taşımayı başardı. Bu sonuç, genç uzman için teknik direktörlük kariyerinin ilk aylarından itibaren tarihi bir adım oldu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Belirleyici eleme turunda Slovan, deplasmanda Celje takımına karşı mücadele etti. Ev sahibi ekibin kendi sahasındaki oyunlarının çok tehlikeli olmasına rağmen, Yaya Touré'nin öğrencileri mükemmel bir taktik plan uygulayarak güvenli bir galibiyet elde etti. Bu başarı sonucunda takım, Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasının grup aşamasına katılmaya hak kazandı.

Maç sonu basın toplantısında Yaya Touré, kişisel övgülerden ziyade takım birliğine odaklandı. Tüm övgülerin futbolculara ve teknik ekibe ait olduğunu vurgulayarak, onların azmini özellikle takdir etti. Ayrıca teknik direktör, dört saatlik otobüs yolculuğunu göze alıp deplasman maçını kendi evlerindeki gibi bir atmosfere dönüştüren sadık taraftarlara teşekkür etti.

Touré eski takımlarına karşı oynamak istiyor

Turnuvanın ana aşamasına ulaştıktan sonra tüm dikkatler potansiyel rakiplere çevrildi. Yaya Touré, futbolculuk döneminde formasını giydiği dev kulüplerle Bratislava'da karşılaşmak istediğini gizlemedi. Ona göre, öğrencilerinin gerçek seviyesini görmek için Avrupa'nın güçlü takımlarıyla sahada test edilmeleri önemli.

Goal.com, uzmanın sözlerini şu şekilde aktarıyor: «Dürüst olmak gerekirse, Barcelona ve Manchester City'nin Bratislava'ya gelmesini çok isterdim». Bu takımlara büyük saygı duyduğunu, ancak onlara karşı oynanacak bir maçın takımın gerçek rekabetçi konumunu ortaya koyacağını ekledi.

Şampiyonlar Ligi'nin zorlu sınavları

Ancak Şampiyonlar Ligi kura sonuçlarına göre, Slovan'ı oldukça zorlu ve ilginç bir takvimin beklediği ortaya çıktı. Turnuvanın yeni takımı, kendi evinde PSG, Roma, Lille ve LASK kulüplerini ağırlayacak. Ayrıca deplasmanda Inter, Real Betis, Shakhtar Donetsk ve Stuttgart takımlarına karşı mücadele edecekler.

Kura sonuçlarının ciddi rakipler getirmesine rağmen genç teknik direktör, takımın ayaklarının yere sağlam basacağını ve kıtanın en üst düzey sınavlarına hazırlanacağını vurguladı. Slovan için bu sezon sadece tecrübe kazanmak değil, aynı zamanda Avrupa arenasında söz sahibi olmak için harika bir fırsat.