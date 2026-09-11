Torres PSG'de yeni bir kahramana dönüştü: Hat-trick ve ilk Şampiyonlar Ligi ödülü

Ferran Torres, PSG'deki Şampiyonlar Ligi ilk maçında kendini gösterdi. İspanyol forvet, Slovan Bratislava'ya karşı üç gol atarak UEFA tarafından 1. haftanın en iyi oyuncusu seçildi. Bu sonuç onu turnuvanın gol krallığı yarışında da zirveye taşıdı.

Paris ekibi, kendi sahasındaki maçı başından itibaren kontrol etti. Avrupa şampiyonu unvanını koruyan PSG, Slovan'ı 6:1 skorla mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ndeki yeni sezonuna güven verici bir başlangıç yaptı.

Ancak maçın asıl kahramanı başka bir oyuncuydu.

73 dakika — üç gol

Ferran Torres maça ilk 11'de başladı ve 73 dakika sahada kaldı.

Golleri 31, 47 ve 57. dakikalarda geldi. Böylece İspanyol forvet sadece 26 dakikada hat-trick yapmayı başardı.

Torres'in ilk golünün asistini Ousmane Dembele yaptı. İkinci golde Akilouche önemli bir rol oynarken, üçüncü golde yine Dembele'nin pası belirleyici oldu.

Sonuç olarak Torres, sadece maçın değil, Şampiyonlar Ligi 1. haftasının da en çok konuşulan ismi oldu.

UEFA da onu seçti

Torres'in fantastik başlangıcı UEFA'nın gözünden kaçmadı.

O, Şampiyonlar Ligi haftanın oyuncusu seçildi. UEFA teknik gözlemcileri tarafından belirlenen adaylar arasından kazanan, taraftar oylarıyla belli oldu.

Torres bu ödül için Stuttgart forveti Ermedin Demirovic, Barcelona'dan Raphinha ve Betis savunmacısı Marc Bartra ile yarıştı.

Ancak üç gol atan İspanyol futbolcu, sonunda en büyük övgüyü kazandı.

Dembele de geceye damga vurdu

PSG'nin farklı galibiyetinde Torres yalnız değildi.

Ousmane Dembele iki kez rakip fileleri havalandırdı ve iki de asist yaptı. Fabian Ruiz ise maçın sonunda skoru 6:1'e getirdi.

Böylece PSG, rakibini farklı mağlup etmekle kalmadı, Avrupa şampiyonluğunu korumaya ne kadar kararlı olduğunu da gösterdi.

Gol krallığı yarışında iki futbolcu zirvede

İlk haftadan sonra Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında iki futbolcu üçer golle liderliği paylaşıyor.

Futbolcu Takım Gol Ferran Torres PSG 3 Ermedin Demirovic Stuttgart 3

Demirovic de ilk haftada hat-trick yaptı; Stuttgart'ın Viking'i 3:1 yendiği maçta Boşnak forvet üç gol kaydetti.

Raphinha ise Barcelona'nınFeyenoord karşısındaki 5:1'lik galibiyetinde iki gol attı.

Torres için Paris'te yeni bir dönem

Ferran Torres'in PSG'deki Avrupa serüveni böylece zirveden başladı.

Üç golü takıma büyük bir galibiyet getirirken, UEFA'nın övgüsü oyuncunun kişisel başarısını daha da özel kıldı.

PSG ise Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maçlarına 1. haftadan gelen güvenle çıkacak.

İşin en ilginç yanı, Torres için bu henüz başlangıç.

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında hat-trick. Haftanın en iyi oyuncusu ödülü. Ve gol krallığında zirve.

Paris'te Ferran Torres'in yeni sayfası işte böyle açıldı.