Torres PSG'de yeni bir kahramana dönüştü: Hat-trick ve ilk Şampiyonlar Ligi ödülü

·3·Spor
Torres PSG'de yeni bir kahramana dönüştü: Hat-trick ve ilk Şampiyonlar Ligi ödülü

Ferran Torres, PSG'deki Şampiyonlar Ligi ilk maçında kendini gösterdi. İspanyol forvet, Slovan Bratislava'ya karşı üç gol atarak UEFA tarafından 1. haftanın en iyi oyuncusu seçildi. Bu sonuç onu turnuvanın gol krallığı yarışında da zirveye taşıdı.

Paris ekibi, kendi sahasındaki maçı başından itibaren kontrol etti. Avrupa şampiyonu unvanını koruyan PSG, Slovan'ı 6:1 skorla mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ndeki yeni sezonuna güven verici bir başlangıç yaptı.

Ancak maçın asıl kahramanı başka bir oyuncuydu.

73 dakika — üç gol

Ferran Torres maça ilk 11'de başladı ve 73 dakika sahada kaldı.

Golleri 31, 47 ve 57. dakikalarda geldi. Böylece İspanyol forvet sadece 26 dakikada hat-trick yapmayı başardı.

Torres'in ilk golünün asistini Ousmane Dembele yaptı. İkinci golde Akilouche önemli bir rol oynarken, üçüncü golde yine Dembele'nin pası belirleyici oldu.

Sonuç olarak Torres, sadece maçın değil, Şampiyonlar Ligi 1. haftasının da en çok konuşulan ismi oldu.

UEFA da onu seçti

Torres'in fantastik başlangıcı UEFA'nın gözünden kaçmadı.

O, Şampiyonlar Ligi haftanın oyuncusu seçildi. UEFA teknik gözlemcileri tarafından belirlenen adaylar arasından kazanan, taraftar oylarıyla belli oldu.

Torres bu ödül için Stuttgart forveti Ermedin Demirovic, Barcelona'dan Raphinha ve Betis savunmacısı Marc Bartra ile yarıştı.

Ancak üç gol atan İspanyol futbolcu, sonunda en büyük övgüyü kazandı.

Dembele de geceye damga vurdu

PSG'nin farklı galibiyetinde Torres yalnız değildi.

Ousmane Dembele iki kez rakip fileleri havalandırdı ve iki de asist yaptı. Fabian Ruiz ise maçın sonunda skoru 6:1'e getirdi.

Böylece PSG, rakibini farklı mağlup etmekle kalmadı, Avrupa şampiyonluğunu korumaya ne kadar kararlı olduğunu da gösterdi.

Gol krallığı yarışında iki futbolcu zirvede

İlk haftadan sonra Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında iki futbolcu üçer golle liderliği paylaşıyor.

Futbolcu

Takım

Gol

Ferran Torres

PSG

3

Ermedin Demirovic

Stuttgart

3

Demirovic de ilk haftada hat-trick yaptı; Stuttgart'ın Viking'i 3:1 yendiği maçta Boşnak forvet üç gol kaydetti.

Raphinha ise Barcelona'nınFeyenoord karşısındaki 5:1'lik galibiyetinde iki gol attı.

Torres için Paris'te yeni bir dönem

Ferran Torres'in PSG'deki Avrupa serüveni böylece zirveden başladı.

Üç golü takıma büyük bir galibiyet getirirken, UEFA'nın övgüsü oyuncunun kişisel başarısını daha da özel kıldı.

PSG ise Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maçlarına 1. haftadan gelen güvenle çıkacak.

İşin en ilginç yanı, Torres için bu henüz başlangıç.

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında hat-trick. Haftanın en iyi oyuncusu ödülü. Ve gol krallığında zirve.

Paris'te Ferran Torres'in yeni sayfası işte böyle açıldı.

Ferran TorresПСЖЧемпионлар лигиSlovan Bratislava
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

“Abduxoliqov’dan duble!”: Lokomotiv evinde Mash’al’i dağıttı“Abduxoliqov’dan duble!”: Lokomotiv evinde Mash’al’i dağıttıDün, 21:27Buhara'da gerçek bir gol yağmuru: Navbahor deplasmanda rakibini darmadağın ettiBuhara'da gerçek bir gol yağmuru: Navbahor deplasmanda rakibini darmadağın ettiDün, 21:25Tokayev Dünya Göçebe Oyunları kazananlarını ödüllendirdi — milli spor hakkında önemli açıklamaTokayev Dünya Göçebe Oyunları kazananlarını ödüllendirdi — milli spor hakkında önemli açıklamaDün, 20:36Brenden Aaronson Leeds için neden önemli bir oyuncuBrenden Aaronson Leeds için neden önemli bir oyuncuDün, 18:57Enzo Maresca, Manchester derbisi öncesi kadrodaki değişiklikleri açıkladıEnzo Maresca, Manchester derbisi öncesi kadrodaki değişiklikleri açıkladıDün, 15:56Topuria dönüyor: Gaethje ile rövanş mı yoksa Pimblett ile süper dövüş mü?Topuria dönüyor: Gaethje ile rövanş mı yoksa Pimblett ile süper dövüş mü?Dün, 14:44
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
«Bana daha güçlü bir rakip verin!»: Michael Page, Nursulton Ruziboev ile yaptığı maçın ardından
«Bana daha güçlü bir rakip verin!»: Michael Page, Nursulton Ruziboev ile yaptığı maçın ardından
Yeni rolde bir resital: Behruz Karimov Lugano formasıyla büyülüyor
Yeni rolde bir resital: Behruz Karimov Lugano formasıyla büyülüyor
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti