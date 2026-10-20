FC Porto - PSV: kadrolar ve canlı anlatım

30 Сержиньо Дест (ПСВ) тўпни жарима майдончаси ичига узатди, аммо у ерда бирорта жамоадошини топа олмади. Ноаниқ узатма.

27 Porto köşe vuruşunu kısa pasla hızlıca kullandı.

26 Pepe (Porto) ceza sahasına harika bir orta yaptı. Ancak rakip defans dikkatliydi, topu uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi. Porto köşe vuruşu kazandı. Rakipleri yeni bir atak tehlikesi bekliyor.

24 Sergiño Dest (PSV) Guus Til'e uzun pas atmaya çalıştı ancak savunmacılar tehlikeyi önledi. PSV lehine taç atışı kullanılacak.

22 Esmir Bajraktarevic (PSV) ceza sahasına tehlikeli bir orta yaptı ancak savunmacılar topu uzaklaştırdı.

21 Kodai Sano (PSV) ve Sven Mijnans ceza sahası dışından kısa paslarla oynamaya çalıştı ancak rakip defans topu kaptı.

19 Matej Kovar (PSV) ileriye harika bir uzun pas gönderdi, Ivan Perisic topu kontrol etti ancak rakibini geçemedi ve atak sona erdi.

18 Сержиньо Дест (ПСВ) рақиб ўйинчиларидан бирининг либосидан тортди ва Даниэль Зиберт фол учун ҳуштагини чалди.

17 Mauro Junior (PSV) ceza sahası köşesinde savunmasız kaldı, ancak vuruşu sağ direğin hemen dışından auta gitti. Top dışarı çıktı ve FC Porto kaleci vuruşuyla oyuna devam edecek.

17 İvan Perišić (PSV) ceza sahasına harika bir orta yaptı, ancak savunma oyuncuları topu kesip dışarı uzaklaştırdı.

15 Diogo Costa dikkatli ve Sven Mijnans'ın (PSV) gönderdiği uzun pası rahatlıkla kontrol ediyor. Kolay bir kurtarış!

14 Kodai Sano'nun (PSV) duran toptan ceza sahasına yaptığı ortayı savunmacılardan biri kolayca uzaklaştırdı.

12 Savunmacılardan biri son anda tepki vererek Filip Kostic'in (PSV) ortasını harika bir şekilde engelledi.

11 Guus Til (PSV) ceza sahası dışından kaleye sert bir şut gönderdi, ancak top direğin birkaç inç farkla sağından auta çıktı.

11 Sergi

9 Oscar Pitushevsky (FC Porto) ceza sahası içinde ortaya gelen topa yetişti ancak vuruşu sol direğin oldukça uzağından dışarı gitti. Top taca/autu çıktı ve PSV kaleci vuruşuyla oyunu yeniden başlatacak.

7 Oscar Pitushevsky (FC Porto) pas verecek kimse olmayınca bireysel oynamayı seçti. Harika bir koşu ve ceza sahası içinden iyi bir şut geldi ancak top direğin hemen yanından dışarı çıktı. Top taca/autа çıktı ve PSV kalecisi kale vuruşu kullanacak.

7 Lutsharel Geertruida ortayı yaptı. Ivan Perišić (PSV) kafayı vurdu ancak top direğin dibinden auta gitti. Porto için kale vuruşu kararı çıktı.

6 İvan Perişić (PSV), ceza sahasına yapılan ortada savunmacıyı geride bıraktı ancak vuruşunda kontrolü sağlayamadı, top sol direğin dibinden auta gitti. Top oyun alanını terk etti ve FC Porto kaleci vuruşuyla oyuna devam edecek.

5 Guus Til (PSV) ve Kodai Sano, boş durumdaki takım arkadaşını bulmak için bir kez daha çarpıştılar.

3 Pepe (FC Porto) ceza sahasına ortaladı ancak rakip savunma topu hemen uzaklaştırdı. Yan hakem FC Porto lehine taç atışı kararı verdi.

2 Esmir Bajraktarevic (PSV) ceza sahasına ortaladı, ancak rakip savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

1 Bugünkü maç yeni başladı, oyunun tadını çıkarın!

00:01 Oyuncular sahaya çıktı ve maç başlamak üzere. Maça PSV başlayacak.

00:00 Bugünkü maçını Daniel Siebert yönetecek.

00:00 Maç başlamadan önce, bugünkü karşılaşmanın ilk 11'lerine göz atabilirsiniz.