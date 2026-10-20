FC Porto - PSV: kadrolar ve canlı anlatım
Şampiyonlar Ligi kapsamındaki FC Porto - PSV karşılaşması 21 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında olaylar canlı anlatım ile güncellenecektir.
FC Porto ilk 11'i: 99. Costa D. (kaptan), 20. Costa A., 5. Bednarek J., 4. Kiwior J., 12. Zaidu, 8. Froholdt V., 13. Rosario P., 10. Veiga G., 11. Pepe, 9. Samu, 77. Pitushevski O.
FC Porto yedekleri: 19. Andre Silva, 14. Claudio Ramos, 24. Costa J., 52. Fernandes M., 42. Fofana S., 29. Jimenez S., 16. Hwang In-beom, 74. Moura F., 18. Perez N., 17. Sainz B., 33. Souza, 22. Varela A.
FC Porto teknik direktörü: Faroli F.
PSV ilk 11'i: 32. Kovar M., 8. Dest S., 2. Geertruida L., 3. Gasiorowski Y., 18. Kostic F., 24. Sano K., 21. Mijnans S., 17. Mauro Junior (kaptan), 19. Bajraktarevic E., 20. Til G., 5. Perisic I.
PSV yedekleri: 37. Bouhamdi A., 23. Bro Hansen M., 42. Cornesion S., 31. Fernandes N., 6. Flamingo R., 27. Man D., 4. Obispo A., 1. Oliy N., 35. Santos A., 51. Smolenaars T.
PSV teknik direktörü: Bosz P.
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