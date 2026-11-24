Bugün, 24 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çekecek karşılaşmalardan biri Madrid'de oynanacak. İspanyol kulübü Real Madrid, kendi sahasında Hollanda temsilcisi PSV'yi ağırlıyor. Santiago Bernabéu Stadyumu'nda gerçekleşecek mücadelede her iki takım da lig aşamasındaki kritik puanlar için sahaya çıkacak.

Karşılaşma, Taşkent saatiyle 25 Kasım'ı 26 Kasım'a bağlayan gece saat 01:00'de başlayacak. Özbekistan'daki futbolseverler bu müsabakayı Setanta Sports platformu üzerinden canlı olarak izleyebilirler.

Real Madrid kendi sahasında galibiyet için sahaya çıkacak

Şampiyonlar Ligi'nin lig aşaması giderek kızışıyor. Bu aşamada kazanılan her puan, takımların nihai puan durumundaki yerini doğrudan etkiliyor.

Real Madrid için PSV maçı, taraftarı önünde galibiyet alarak turnuvadaki konumunu güçlendirmek adına bir fırsat. Ancak Hollandalılar da Madrid'e sadece turistik bir gezi için gelmiyor. PSV, güçlü rakibinin sahasında sürpriz bir sonuç almaya çalışacak.

Santiago Bernabéu'daki atmosferin ise maça ayrı bir ruh katması bekleniyor.

Bir sonraki turda Real Madrid'i Arsenal bekliyor

Lig aşamasının 6. haftasında Real Madrid bir başka zorlu rakiple karşılaşacak. Madrid ekibi, 9 Aralık'ta Arsenal ile kozlarını paylaşacak.

PSV ise aynı gün İspanya'nın bir diğer güçlü kulübü Atlético Madrid ile karşılaşacak. Dolayısıyla bugünkü maçın sonucu, her iki takım için de bir sonraki tur öncesi büyük önem taşıyor.

Real Madrid — PSV: Maç ne zaman ve nerede?

Turnuva: Şampiyonlar Ligi, lig aşaması, 5. hafta

Tarih: 24 Kasım

Stadyum: Santiago Bernabéu, Madrid

Başlama saati: 25 Kasım'ı 26 Kasım'a bağlayan gece, saat 01:00 (Taşkent saati)

Canlı yayın: Setanta Sports platformu

Hatırlatmak gerekirse, Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu PSG'dir. Paris ekibi, geçen sezonun finalinde Arsenal'i penaltı atışları sonucunda mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü.

Şimdi ise futbolseverleri Madrid'de heyecan verici bir karşılaşma bekliyor. Real Madrid kendi sahasında kazanacak mı, yoksa PSV bir sürprize mi imza atacak?