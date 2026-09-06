Porto, Portekiz Ligi'ndeki galibiyetin ardından Manchester City maçına hazırlanıyor

·1·Spor
Porto, Portekiz Ligi'ndeki galibiyetin ardından Manchester City maçına hazırlanıyor

Portekiz'in Porto kulübü, iç ligdeki başarılı gidişatını sürdürerek Moreirense'yi 2-1 mağlup etti ve galibiyet serisini beş maça çıkardı. Estádio do Dragão'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, geriye düşmesine rağmen irade göstererek üç puanı hanesine yazdırdı. Ancak ixbt.com ve spor basınına göre, bu maç takımın orta saha oyuncusu Victor Froholdt'un ciddi sakatlığıyla gölgelendi ve teknik direktör Francesco Farioli, öğrencilerini yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçına hazırlamak zorunda. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Maçın 20. dakikasında konuk ekip öne geçerek Porto'yu zor durumda bıraktı. Ardından oyunun kontrolünü ele alan ev sahibi ekip baskısını artırdı. İlk yarının sonlarına doğru Jan Bednarek kafa vuruşuyla skoru eşitledi. İkinci yarının başında ise William Gomes rakip fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi ve bu gol maçın sonucunu belirledi.

Victor Froholdt'un sakatlığı ve hastaneye kaldırılması

Maçın sonu Porto için endişeli anlara sahne oldu. Uzatma dakikalarında Moreirense orta sahası Guilherme Liberato, Danimarkalı oyuncuya çok sert bir müdahalede bulundu ve kırmızı kart gördü. Bu çarpışmanın ardından Victor Froholdt sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı ve acilen hastaneye kaldırıldı.

Teknik direktör Francesco Farioli, maç sonu basın toplantısında bu durumun takımda büyük korku yarattığını gizlemedi. Hocanın belirttiğine göre oyuncu hastanede tüm tıbbi kontrollerden geçiriliyor ve durumu olumlu bir seyir izliyor.

Farioli, oyuncunun durumu hakkında şunları söyledi: "Hastanede kontrolleri yapılıyor ancak her şey yolunda görünüyor. Bilinci yerinde ve haberler olumlu. Görüntüler çok korkutucuydu, hepimiz çok endişelendik ama morali iyi ve doktorların gözetiminde. Görünüşe göre sadece büyük bir korku yaşadık."

Manchester City ile Avrupa kupası randevusu

Ligdeki galibiyetin ardından Porto, tüm dikkatini uluslararası arenaya çeviriyor. Takımı, Şampiyonlar Ligi kapsamında İngiltere şampiyonu Manchester City'ye karşı çok zorlu ve kritik bir maç bekliyor.

Francesco Farioli, rakibin finansal gücünü ve kadrosundaki yıldız oyuncuların potansiyelini övgüyle değerlendirerek, bu maçın takım için ciddi bir sınav olacağını kabul etti. Porto teknik heyetinin, yaşanan kadro sorunlarını ve Victor Froholdt'un durumunu göz önünde bulundurarak Manchester City'ye karşı özel bir taktik hazırlaması bekleniyor.

PortoManchester CityFrancesco FarioliŞampiyonlar LigiVictor Froholdt
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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