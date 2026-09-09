Porto, Manchester City karşısında mağlup oldu

·4·Spor
Porto, Manchester City karşısında mağlup oldu

Manchester City, 2026/27 Şampiyonlar Ligi sezonuna Porto karşısında aldığı galibiyetle başladı. İngiliz ekibi karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Konuk ekipte Erling Haaland iki gol kaydetti. Maç boyunca hücumda daha aktif olan Manchester City, şut ve topa sahip olma oranlarında da bariz bir üstünlük kurdu.

Skor, ikinci yarının başlamasından kısa bir süre sonra değişti. 47. dakikada Erling Haaland Manchester City'yi öne geçirdi.

Maçın sonlarına doğru Norveçli golcü bir kez daha sahneye çıktı. Haaland, 90+1. dakikada ikinci golünü atarak takımının galibiyetini perçinledi.

İstatistiklerde Manchester City'nin üstünlüğü net bir şekilde görüldü. Konuk ekip kaleye 18 şut çekerken, Porto sadece 4 şutla sınırlı kaldı. İsabetli şutlarda fark daha da açıldı: Manchester City 9 kez kaleyi bulurken, Porto isabetli şut kaydedemedi.

Topa sahip olma oranında da Manchester City %60 ile üstünlük sağladı. Porto'da bu oran %40 seviyesinde kaldı.

Pas istatistiklerinde de İngilizler öndeydi. Manchester City 583 pası %92 isabet oranıyla tamamladı. Porto ise %79 isabet oranıyla 341 pas yaptı.

Portolu oyuncular 11 faul yapıp 1 sarı kart gördü. Manchester City'de faul sayısı 16, sarı kart sayısı ise 3 oldu. Kırmızı kart çıkmadı.

Köşe vuruşlarında da Manchester City 5-2 üstünlük sağladı. Ofsayt pozisyonlarında ise Porto 7, Manchester City 1 kez yakalandı.

Manchester CityPortoŞampiyonlar LigiErling HaalandFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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