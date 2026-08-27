Heyecan Verici Kura: Şampiyonlar Ligi'nde Kim Kiminle Eşleşti? (Tam Liste)

·11·Spor
Heyecan Verici Kura: Şampiyonlar Ligi'nde Kim Kiminle Eşleşti? (Tam Liste)

Monako'da kulüp düzeyindeki en prestijli turnuva olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2026/2027 sezonu lig aşaması kura çekimi gerçekleştirildi. Yeni İsviçre formatına göre turnuvada toplam 36 takım tek bir lig tablosunda mücadele edecek.

Her takım lig aşamasında dördü içeride, dördü dışarıda olmak üzere sekiz maç yapacak. Kura sonuçlarına göre, birinci torbadaki tüm Avrupa devleri için gerçek süper eşleşmeler belirlendi.

1. torba devleri kimlerle oynayacak?

Avrupa'nın en güçlü takımlarının tam fikstürü şu şekilde oluştu:

  • Real Madrid: Inter, Arsenal, PSV, Roma, RB Leipzig, Shakhtar, LASK, AEK;

  • Barcelona: Manchester City, PSG, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Galatasaray, Como, Sabah;

  • Manchester City: PSG, Barcelona, Sporting, Porto, Napoli, Sabah, Slavia;

  • Inter: Real Madrid, Liverpool, Club Brugge, Borussia Dortmund, Shakhtar, Feyenoord, Stuttgart, Slovan;

  • Bayern Münih: Arsenal, Atletico Madrid, Real Betis, Manchester United, Bodo/Glimt, Lille, Slavia, Viking;

  • Arsenal: Real Madrid, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Real Betis, Lille, Napoli, Sabah, Slavia;

  • Liverpool: Atletico Madrid, Inter, Porto, Club Brugge, Villarreal, Fenerbahçe, Lens, LASK;

  • PSG: Barcelona, Manchester City, Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Slovan, Como;

  • Atletico Madrid: Bayern Münih, Liverpool, Manchester United, PSV, Fenerbahçe, Bodo/Glimt, Viking, Stuttgart.

Umarali Rakhmonaliev ve Sabah, Avrupa devlerine karşı!

Özbek futbolseverler için kuranın en dikkat çekici yanı, Azerbaycan temsilcisi Sabah'ın rakipleri oldu. Vatandaşımız Umarali Rakhmonaliev'in başarıyla forma giydiği takım, lig aşamasında tam üç süper kulübe karşı — Barcelona, Manchester City ve Arsenal ile karşı karşıya gelecek.

Turnuva ne zaman başlıyor?

Avrupa Şampiyonlar Ligi 2026/2027 sezonu lig aşamasının ilk hafta maçları 8 Eylül'de resmen başlayacak. Takımların play-off bileti için mücadelesi sonbahar ve kış ayları boyunca tüm hızıyla sürecek.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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