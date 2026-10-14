Betis - FC Porto: kadrolar ve canlı anlatım

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Betis - FC Porto: kadrolar ve canlı anlatım

Şampiyonlar Ligi kapsamındaki Betis - FC Porto karşılaşması 15 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında olaylar canlı anlatım ile güncellenecektir.

Betis ilk 11: 1. Vales A., 12. Ortis A., 5. Bartra M., 4. Natan, 11. Garcia F., 21. Roca M., 18. Deossa N., 7. Antoni, 22. Isco (kaptan), 10. Ezzalzuli A., 19. Perrott T.

Betis yedekler: 2. Bellerin E., 6. Bernal F., 25. Ceballos D., 13. Conde D., 15. Fidalgo A., 8. Fornals P., 16. Gomez V., 9. Hernandez K., 3. Llorente D., 20. Lo Celso G., 27. Morante J., 17. Riquelme R.

Betis teknik direktörü: Pellegrini M.

FC Porto ilk 11: 99. Costa D. (kaptan), 52. Fernandes M., 13. Rosario P., 4. Kiwior J., 74. Moura F., 8. Froholdt V., 22. Varela A., 10. Veiga G., 17. Sainz B., 19. Andre Silva, 11. Pepe.

FC Porto yedekler: 14. Claudio Ramos, 20. Costa A., 42. Fofana S., 29. Jimenez S., 64. Gomes L., 16. Hwang In-beom, 18. Perez N., 77. Pitushevski O., 9. Samu, 33. Souza, 92. Teixeira J., 12. Zaidu.

FC Porto teknik direktörü: Faroli F.

Canlı anlatım CANLI
24
Abde Ezzalzouli (Betis) topa yetişti ve uzaktan sert bir şut çıkardı, ancak top sağ direğin çok auta gitti, kalecinin müdahalesine gerek kalmadı.
23
Abde Ezzalzouli (Betis) ileri doğru bir pas aktarıyor, ancak top çok hızlı.
23
Pepe (Porto) kanattan ceza sahasına orta yaptı, ancak ortası engellendi.
21
Abde Ezzalzouli (Betis) savunmadan daha iyi yükselerek Isco'nun kullandığı köşe vuruşunu kafayla kaleye gönderdi, ancak penaltı noktasından yaptığı vuruş üst direğin çok üzerinden auta çıktı.
21
İsco (Betis), köşe vuruşundan topu takım arkadaşlarından birinin başına ulaştırmaya çalışıyor.
21
Фран Гарсия (Бетис) жарима майдончаси ичига баландлатиб тўп узатди, аммо ҳимоячилар бош билан тўпни узоқлаштиришди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва бурчак зарбаси белгиланди. Бетис рақиб дарвозаси олдида хавфли вазият яратиш имкониятига эга бўлади.
20
Ángel Ortiz'in (Betis) yaptığı ortada başarı sağlanamadı ve rakip savunma topu ceza sahasından uzaklaştırdı.
19
Angel Ortiz (Betis), ceza sahası dışından takım arkadaşına son pası vermek istedi ancak savunma oyuncularından biri topu uzaklaştırdı.
17
Pablo Rosario'dan (Porto) sert bir hareket. Hakem faulü belirten düdüğünü çaldı.
17
Martim Fernandes (FC Porto) ceza sahasına ortaladı, ancak rakip savunmacılar tehlikeyi uzaklaştırdı.
16
Marc Roca (Betis) rakibine kayarak sert bir faul yaptı. Clément Turpin oyunu durdurdu ve kart gösterebilirdi, ancak sonunda sadece sözlü bir uyarıyla yetindi.
15
Angel Ortiz (Betis) topu kontrol etti ve ceza sahası içinden sert bir şut çıkardı, ancak kaleci başarılı!
15
Francisco Moura'nın (Porto) ceza sahasına yaptığı sert ortaya hiçbir takım arkadaşı ulaşamadı.
14
Antony (Betis) çalım yaparak ilerledi ancak rakip oyuncu önünü keserek tehlikeli bir pozisyon yaratmasını engelledi.
13
Pepe (FC Porto) ileri çıkmaya çalışıyor, ancak rakip oyuncu topu uzaklaştırdı.
12
Clément Turpin faul için düdüğü çaldı, çünkü Isco (Betis) top mücadelesinde çok sert davrandı.
12
İsco (Betis), korneri ceza sahasına ortalamak yerine yakınındaki takım arkadaşına kısa bir pas aktardı.
11
Abde Ezzalzouli (Betis) ceza sahasına harika bir pas çıkararak arkadaşlarından birini bulmak istedi ancak savunma oyuncusu araya girerek topu kaptı.
11
Kalecinin bu pozisyonda endişelenmesine gerek yoktu. Antony (Betis) isabetten çok güce odaklandı ve bu yüzden şutlar sağ direğin oldukça dışına gitti.
11
André Silva (FC Porto), kale çizgisi önünde seken topa kafayla vuruş yapmak için harika bir fırsat yakaladı ancak vuruşu isabetsiz oldu; top direkten dönerek auta çıktı.
10
André Silva (FC Porto) seken topa müdahale edip vurdu ancak şut savunmadan döndü.
8
Betis, kısa ve isabetli paslarla oyunun temposunu kontrol altında tutuyor.
7
Clément Turpin, André Silva'nın (Porto) sert faulüne kayıtsız kalamadı ve düdüğünü çaldı.
7
Gabri Veiga (FC Porto) ceza sahası dışından kaleyi yokladı ancak şutu defanstan döndü.
6
Alan Varela (FC Porto) ceza sahası içinde boştaki takım arkadaşını bulmaya çalıştı, ancak Álvaro Valles kalesinden çıkarak topu uzaklaştırdı.
5
Abde Ezzalzouli (Betis) ceza sahası dışından sert vurdu, ancak top direğin hemen yanından auta çıktı.
3
Clément Turpin, Martim Fernandes'e (Porto) yaptığı sert faul sonrasında düdüğünü çaldı ve faulü belirledi.
3
TEHLİKELİ POZİSYON! Isco harika bir pasla Marc Roca'yı (Betis) buldu ancak o çerçeveyi bulamadı, ceza sahası içinden yaptığı vuruş sağ direğin hemen dışından gitti!
3
İsco (Betis) maçı başlatmak için topun başına geldi.
2
Abde Ezzalzouli (Betis) büyük bir fırsatı harcadı! Harika bir bireysel çabanın ardından ceza sahası dışından sert vurdu, taraftarlar şimdiden golü kutlamaya başlamıştı. Top sağ alt köşeye giderken Diogo Costa'dan kritik bir kurtarış geldi!
1
İlk yarı henüz başladı.
00:01
Oyuncular sahaya çıktı ve maç başlamak üzere. Başlama vuruşunu Betis yapacak.
00:00
Bugünkü maçın baş hakemi Clément Turpin olacak.
00:00
İki takımın ilk 11'leri belli oldu, şimdi bunlara göz atabilirsiniz.
00:00
Tüm futbol severlere merhaba, bu karşılaşmanın canlı anlatımıyla karşınızdayız ve en ilginç, önemli anları sizlere aktarıyoruz. Hiçbir şeyi kaçırmamanızı sağlayacağız, sadece arkanıza yaslanın ve tadını çıkarın.
BetisFC PortoŞampiyonlar LigiFutbolCanlı Skor
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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