Roma, İstanbul cehenneminden sağ çıktı: Şampiyonlar Ligi 1. haftasında kıran kırana beraberlikler!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonunun ilk haftasında, kıtanın en ateşli ve baskılı stadyumlarından biri olan Şükrü Saracoğlu'nda gerçek bir taktiksel ve duygusal savaşa tanık olduk. İtalyan devi Roma, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı ve 1-1'lik skorla zorlu ama kahramanca bir beraberlik aldı. Türk taraftarların sağır edici baskısı, yıldızlar geçidi kadrolar ve ikinci yarının başında yenilen şok gol, Romalıların iradesini kıramadı. Aynı saatlerde Hollanda'da PSV, Shakhtar Donetsk savunmasını aşamadı ve bu mücadele de 1-1 sona erdi.

Peki, 39. dakikada Roma adına golü atıp takımı öne geçiren kahraman kimdi, Fenerbahçe'nin hangi lejyoneri dengeyi sağladı ve her iki takımın yıldızlarla dolu kadroları oyunda nasıl bir iz bıraktı?

Zafer ve hüsran: İstanbul kazanı ve Eindhoven'da uzlaşma

1. haftanın bu dramatik karşılaşmaları, puan tablosunda önemli bir puan dağılımını başlattı:

İstanbul'da 1-1'lik savaş: Fenerbahçe kendi sahasında Roma'ya karşı oldukça ofansif bir futbol sergiledi ancak taraflar karşılıklı birer golle birer puana razı oldu;

Cristante'nin soğukkanlılığı: 39. dakikada 'Kurtlar'ın lideri Bryan Cristante skoru açarak tüm stadyumu bir anlığına sessizliğe gömdü;

İkinci yarıda intikam: İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 48. dakikada Brown ile dengeyi sağladı ve tabelayı 1-1'e getirdi;

PSV'nin beklenmedik beraberliği: Hollanda şampiyonu PSV, kendi sahasında Shakhtar ile oynadığı maçta Mendoza'nın 45. dakikadaki golüyle yenilgiye yaklaşsa da, Sergino Dest'in golüyle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

«Her şey nasıl başlamıştı?»: İstanbul baskısı ve yıldızlar ordusu

Bu maç öncesinde Roma ciddi bir zihinsel ve taktiksel sınavla karşı karşıyaydı:

Fenerbahçe'nin yeni transfer gücü: Türk kulübü; Ederson, Skriniar, Ake, N'Golo Kante ve Mason Greenwood gibi dünya futbolunun en dikkat çeken yıldızlarıyla kadrosunu güçlendirerek bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde büyük hedefler belirlemişti;

Gürültü girdabı: Türkiye'deki deplasman maçları rakipler için her zaman psikolojik bir cehenneme dönüşür; ev sahibi taraftarların kesintisiz ıslıkları ve tezahüratları altında oynamak, konuk ekipten çelik gibi sinirler gerektiriyordu;

Romalıların temkinli planı: Manuel Pellegrini yönetimindeki Roma, savunmayı sağlam tutarak Paulo Dybala ve Doniell Malen'in kontra ataklardaki hızına güvenmeyi tercih etti.

Kırılmaz irade: Roma savunması ve yıldızlara karşı cesaret

Ev sahibinin ikinci yarıdaki baskısı iki katına çıkmasına rağmen, Roma sahada gerçek bir metanet gösterdi:

Cristante ve Svilar'ın kurtarışları: Golün sahibi Cristante sadece hücumda değil savunmada da büyük fedakarlık gösterdi, kaleci Svilar ise Türk kulübünün yıldızlarının art arda gelen şutlarını başarıyla savuşturdu;

Lukaku sahaya girdiğinde: 72. dakikada Fenerbahçe'de eski Romalı forvet Romelu Lukaku oyuna dahil oldu ve Romalılar için savunmada korku dolu anlar başladı;

Son nefese kadar savunma: Mancini, N'Dicka ve Hermoso'dan oluşan savunma üçlüsü, Türk ekibinin yoğun ataklarını kahramanca geri püskürterek takıma değerli bir puan kazandı.

Avrupalı spor analistleri, "İstanbul'daki gibi bir baskı altında her takım ayakta kalamaz. Bugün sahada sadece futbol değil, gerçek bir irade ve karakter savaşı vardı," değerlendirmesinde bulundu.

Tarihi gösterge ve gruptaki yeni denge

Bu beraberlik, her iki takım için de turnuvanın başlangıcında büyük önem taşıyor. Deplasmandan alınan bir puan Roma için başarılı bir başlangıç olarak kabul edilirken, Fenerbahçe için kendi sahasında kaybedilen iki puan sonraki haftalarda baskıyı artıracaktır. PSV ve Shakhtar maçındaki sürpriz 1-1'lik sonuç ise gruptaki mücadelenin tamamen açık olduğunu ve her puanın altın değerinde olduğunu açıkça gösterdi.

Sizce Roma, İstanbul deplasmanından bir puan kopararak hedefine ulaştı mı, yoksa Kante, Greenwood ve Lukaku gibi yıldızlara sahip Fenerbahçe bu maçta galibiyete daha mı yakındı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Şampiyonlar Ligi'nin ateşli maç analizlerini tüm futbolseverlere ulaştırın!