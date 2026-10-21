Betis — Feyenoord: kadrolar ve canlı anlatım
Şampiyonlar Ligi kapsamındaki Betis — Feyenoord karşılaşması 22 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında olaylar canlı anlatımda güncellenecektir.
Betis ilk 11'i: 1. Vales A., 7. Antoni, 5. Bartra M., 2. Bellerin E., 10. Ezzalzuli A., 8. Fornals P., 11. Garcia F., 22. Isco (kaptan), 4. Natan, 19. Perraud R., 21. Roca M.
Betis yedekleri: 6. Bernal F., 25. Ceballos D., 13. Conde D., 18. Deossa N., 15. Fidalgo A., 16. Gomez V., 3. Llorente D., 20. Lo Celso G., 27. Morante J., 12. Ortiz A., 17. Riquelme R., 24. Ruibal A.
Betis teknik direktörü: Pellegrini M.
Feyenoord ilk 11'i: 1. Ernst T., 23. Hadj Moussa A., 16. Lopez J., 35. Marmol M., 19. Nacho, 26. Read G., 6. St. Juste J., 28. Taargallin O., 10. Valente L. (kaptan), 34. Vanhoutte S., 8. Zechiël G.
Feyenoord yedekleri: 11. Borges G., 39. Bossin L., 20. Dale M., 27. Diarra G., 33. Kastenmeier F., 24. Kraayeveld T., 57. Schaken J., 14. Steijn S., 22. van den Elshout T., 4. Watanabe T., 32. Wessels T.
Feyenoord teknik direktörü: van Bronckhorst G.
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