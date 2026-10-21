Betis — Feyenoord: kadrolar ve canlı anlatım

·6·Spor
Betis — Feyenoord: kadrolar ve canlı anlatım

Şampiyonlar Ligi kapsamındaki BetisFeyenoord karşılaşması 22 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında olaylar canlı anlatımda güncellenecektir.

Betis ilk 11'i: 1. Vales A., 7. Antoni, 5. Bartra M., 2. Bellerin E., 10. Ezzalzuli A., 8. Fornals P., 11. Garcia F., 22. Isco (kaptan), 4. Natan, 19. Perraud R., 21. Roca M.

Betis yedekleri: 6. Bernal F., 25. Ceballos D., 13. Conde D., 18. Deossa N., 15. Fidalgo A., 16. Gomez V., 3. Llorente D., 20. Lo Celso G., 27. Morante J., 12. Ortiz A., 17. Riquelme R., 24. Ruibal A.

Betis teknik direktörü: Pellegrini M.

Feyenoord ilk 11'i: 1. Ernst T., 23. Hadj Moussa A., 16. Lopez J., 35. Marmol M., 19. Nacho, 26. Read G., 6. St. Juste J., 28. Taargallin O., 10. Valente L. (kaptan), 34. Vanhoutte S., 8. Zechiël G.

Feyenoord yedekleri: 11. Borges G., 39. Bossin L., 20. Dale M., 27. Diarra G., 33. Kastenmeier F., 24. Kraayeveld T., 57. Schaken J., 14. Steijn S., 22. van den Elshout T., 4. Watanabe T., 32. Wessels T.

Feyenoord teknik direktörü: van Bronckhorst G.

BetisFeyenoordŞampiyonlar LigiFutbolCanlı Anlatım
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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