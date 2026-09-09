Barcelona ve Feyenoord maçı için ilk 11'ler açıklandı

·17·Spor
Barcelona ve Feyenoord maçı için ilk 11'ler açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun 1. hafta maçları tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvanın en büyük favorilerinden biri olan Katalan devi Barcelona, kendi sahasında Hollanda'nın köklü kulübü Feyenoord'u ağırlıyor. Maçın başlamasına kısa bir süre kala her iki takımın teknik heyeti, bu zorlu mücadeleye ilk 11'de başlayacak oyuncuların listesini resmen açıkladı. Katalan ekibinin bu seferki kadrosu oldukça ofansif bir görünüme sahip ve taraftarların dikkatini çeken birçok yıldız isim sahada yer alıyor. Peki, Barcelona teknik direktörü nasıl bir taktiksel diziliş tercih etti, Feyenoord'da sahaya kimler çıkacak ve bu önemli karşılaşma ne zaman başlayacak? Yazının sonunda ise maçın en büyük heyecanı olan her iki takımın tam kadroları ve başlama saatiyle ilgili tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz.

Barcelona'nınen etkili kadrosu: Hücumda parlayan üçlü

Katalan ekibi, kendi taraftarı önünde maksimum düzeyde agresif bir futbol sergilemeye kararlı:

  • Güven veren savunma hattı: Kalede Joan Garcia görev yapacak, savunmanın merkezinde genç yetenek Pau Cubarsi ve Andreas Christensen ikilisi yer alıyor; kanatları ise Jules Kounde ve Joao Cancelo kontrol edecek;

  • Yaratıcı orta saha: Orta sahanın merkezinde dengeyi Rodri sağlayacak, oyun kurma ve yaratıcılık görevleri ise Pedri ve Dani Olmo'ya emanet;

  • Yakıcı hücum hattı: Rakip savunmayı delme görevi hızlı Karim Adeyemi, takım kaptanlarından Raphinha ve genç süperstar Lamine Yamal'a verildi.

Spor yorumcuları, "Şampiyonlar Ligi'ndeki her maç büyük sorumluluk gerektirir. Barcelona, kendi evindeki ilk maçından itibaren net bir galibiyetle başlamayı hedefliyor" değerlendirmesinde bulunuyor.

Feyenoord'un kontra atak planı

Rotterdam ekibi, Katalonya deplasmanından puanla dönmek için en tecrübeli ve mücadeleci kadrosunu sahaya sürüyor:

  • Sağlam savunma bloğu: Kaleci Ernst liderliğindeki savunma hattında Read, Watanabe, St. Juste ve Marmol, ev sahibinin yoğun baskısını durdurmaya çalışacak;

  • Savaş alanına dönüşen orta saha: Lopez, Zechiël ve Vanhoutte, orta sahada Katalanların top kontrolünü bozmak için tüm güçlerini ortaya koyacaklar;

  • Hızlı kontra ataklar: Hücum üçlüsünde Ferri, Valente ve Moussa, kontra ataklarda ev sahibinin savunmasındaki boşlukları değerlendirmeyi planlıyor.

Takımların resmi ilk 11'leri

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konu, Şampiyonlar Ligi'nin bu beklenen karşılaşmasının ne zaman başlayacağı ve takımların tam kadrolarıdır. En önemli sonuç ise, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. haftasında oynanacak bu mücadelenin Türkiye saati ile saat 21:45'te başlamasının resmen belirlenmiş olmasıdır. Sahaya çıkacak resmi 11'ler şu şekildedir:

  • Barcelona: Joan Garcia, Jules Kounde, Andreas Christensen, Pau Cubarsi, Joao Cancelo, Rodri, Pedri, Dani Olmo, Karim Adeyemi, Raphinha, Lamine Yamal;

  • Feyenoord: Ernst, Read, Watanabe, St. Juste, Marmol, Lopez, Zechiël, Vanhoutte, Ferri, Valente, Moussa.

Sizce Barcelona, Lamine Yamal ve Raphinha önderliğindeki güçlü hücum üçlüsüyle Feyenoord kalesine kaç gol atabilir? Hollanda temsilcisi Katalonya'da bir sürpriz yapabilir mi? Skor tahminlerinizi ve yorumlarınızı paylaşın, Avrupa kupalarının bu sıcak karşılaşmasının detaylarını futbolseverlerle buluşturun!

БарселонаFeyenoordЧемпионлар лигиFutbolКаталонияНидерландияТўқнашув
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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