Shohjahon Ergashev'den şok açıklama: "Hepinizle sırayla dövüşeceğim"

Profesyonel boksun hafif velter sıkletinde mücadele eden nakavtçı vatandaşımız Shohjahon Ergashev son günlerde sosyal medyada kendisine meydan okuyan sporculara sert ve oldukça net bir yanıt verdi.

Daha önce Kırgız dövüşçü Abdurahman Abdurahmanov ve Azerbaycanlı ünlü dövüşçü Emil Novruzov Shohjahon Ergashev ile karşılaşma isteklerini açıkça dile getirerek ona resmi çağrıda bulunmuşlardı. Özbek boksör, bu başvurulara ve ayrıca yurttaşlarından gelen çağrılara değinerek yanıtını geciktirmedi.

«Kim olduklarını bile bilmiyorum»: Ergashev'in sert tepkisi

Kendisine gelen toplu çağrılara değinen Shohjahon Ergashev, rakiplerinin seviyesini yüksek görmediğini açıkça vurguladı:

Rakipler hakkında düşüncesi: «Bana çok sayıda insan meydan okudu. Açıkçası, kim olduklarını bile bilmiyorum;

Sırayla dövüş: Biraz sabredin, hepinizle sırayla dövüşeceğim. Karşıma 6-7 kişi olarak çıksanız bile gücünüz yetmez», diyerek dövüşçülere seslendi.

En çok çağrı Özbek dövüşçülerden geliyor

Shohjahon'un belirttiğine göre, kendisine yurt dışından ziyade daha çok Özbekistan'daki sporculardan maç teklifleri gelmiş:

Yurttaşlara çağrı: «En ilginci, bana en çok çağrı başka ülkelerden değil, kendi Özbek dövüşçülerimizden geldi;

«Bedava sparring»: Gelin, ben şimdilik yabancı dövüşçülerle resmi maçlarımı yapayım, siz ise isterseniz antrenman salonuma gelebilirsiniz. Sizi orada bedavaya dövebilirim», dedi Ergashev.

Tavizsiz tarzı ve sert çıkışlarıyla tanınan Shohjahon Ergashev'in bu açıklaması, spor camiası ve dövüş sporları tutkunları arasında büyük tartışmalara yol açıyor.