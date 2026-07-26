Shohjahon Ergashev sözünde durdu: Urvanov'a bir raunt yetti (video)

Shohjahon Ergashev Taşkent'teki taraftarları önünde uzun bir maç çıkarmadı. Özbekistanlı boksör, ana maç başlamadan önce rakibini ilk rauntta mağlup edeceğini birkaç kez söylemişti; Humo Arena'da onun tahmini adeta senaryo gibi gerçekleşti.

Mark Urvanov ilk üç dakikayı bile tamamlayamadı. Ergashev'in baskısı ve sert yumruklarından sonra hakem maçı durdurdu ve Özbek sporcu teknik nakavtla galibiyete ulaştı.

Humo Arena'daki ana maç uzun sürmedi

25 Temmuz'da Taşkent'teki Humo Arena kompleksinde All Stars profesyonel boks gecesi düzenlendi. Turnuvanın ana maçında Shohjahon Ergashev, Rus rakibi Mark Urvanov ile ringe çıktı. Maç öncesinde Urvanov, Ergashev'e sert çıkışarak onu yeneceğini iddia etmişti.

Ancak ringde olaylar tamamen farklı bir senaryoya göre gelişti. Ergashev ilk gongdan itibaren inisiyatifi ele alarak rakibinin mesafe bulmasına ve kendi planını uygulamasına izin vermedi.

Ergashev verdiği sözü tuttu: Urvanov ilk rauntta teknik nakavtla mağlup oldu.

Rus boksör, bir dizi yumruğun ardından maça güvenli bir şekilde devam edemeyecek duruma geldi. Hakem duruma müdahale ederek maçı erken bitirdi.

Rakamlarla hızlı zafer

Ana gösterge Sonuç Turnuva All Stars profesyonel boks gecesi Yer Humo Arena, Taşkent Ana Maç Shohjahon Ergashev - Mark Urvanov Kazanan Shohjahon Ergashev Kazanma Yöntemi Teknik nakavt Raunt Birinci raunt Ergashev'in yeni rekoru 27 galibiyet, 2 mağlubiyet Urvanov'un yeni rekoru 26 galibiyet, 9 mağlubiyet, 2 beraberlik

Maç öncesi açık kaynaklar Ergashev'in rekorunu 26-2, Urvanov'un rekorunu ise 26-8-2 olarak kaydediyordu. Bu nedenle ana maç sonrası sonuçlar sırasıyla 27-2 ve 26-9-2 olarak değişti.

Bu galibiyet Ergashev için ne ifade ediyor?

Shohjahon Ergashev 2023 yılında süper hafif sıklette IBF şampiyonu Subriel Matias'a karşı dünya kemeri için dövüşmüştü. O maçta Porto Rikolu boksör kemerini korumuştu.

Ergashev için Urvanov karşısında alınan hızlı galibiyet birkaç açıdan önemli:

profesyonel ringdeki 27. galibiyet elde edildi;

sert yumruk atma yeteneği bir kez daha kanıtlandı;

Taşkent'teki ana maç güven dolu bir şekilde tamamlandı;

üst düzeydeki sonraki rakiplere karşı yapılacak maçlar için iddia güçlendi.

Bu sonuç tek başına Ergashev'i hemen bir şampiyonluk maçına taşımaz. Ancak kariyerine üst seviyede devam edebilmesi için tam da böyle güven veren, hızlı ve soru işareti bırakmayan galibiyetlere ihtiyacı vardı.

Urvanov yine Özbekistanlılar karşısında durduruldu

Mark Urvanov için Taşkent'teki bir diğer maç da başarısızlıkla sonuçlandı. Rus boksör Kasım 2025'te Shahram Giyasov ile yaptığı maçta da erken mağlup olmuştu. Daha önce Khurshidbek Rasuljonov ile yaptığı maçta da galibiyet elde edememişti.

Urvanov, Ergashev ile karşılaşması öncesinde iddialı açıklamalar yaparak rakibini sertçe eleştirmişti. Ancak ringdeki cevap için tek bir raunt yetti.

Şimdi sıra daha büyük bir maçta

Shohjahon Ergashev görevini fazla zaman kaybetmeden yerine getirdi. Artık sonraki rakibi belirleyici bir önem taşıyor: yeni bir ara maç mı, yoksa dünya sıralamalarında üst sıralarda yer alan bir boksöre karşı büyük bir sınav mı?

Humo Arena'daki sonuç tek bir şeyi gösterdi: Ergashev'in yumruk gücü hala temel silahı olmaya devam ediyor. Ancak şampiyonluk yoluna tamamen geri dönmek için bu gücü üst düzey bir rakibe karşı da göstermesi gerekecek.

Sizce Shohjahon Ergashev sonraki maçını hangi ünlü boksöre karşı yapmalı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve hızlı zafer hakkındaki haberi Telegram'da boks severlerle buluşturun.

Boksör Mark Urvanov, Shohjahon Ergashev hakkında şu ağır sözleri söylemişti: