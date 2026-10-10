Shohjahon Ergashev, Nomad kemeri için Shahobiddin Egamov'a meydan okudu

·7·Spor
Shohjahon Ergashev, Nomad kemeri için Shahobiddin Egamov'a meydan okudu

Profesyonel boksun tanınmış ismi Shohjahon Ergashev beklenmedik bir açıklama yaparak Nomad liginde şampiyonluk kemeri için ringe çıkmaya hazır olduğunu duyurdu. Sert ve açık sözlülüğüyle tanınan boksörümüz, bir sonraki hedefi olarak bir başka Özbek sporcu olan Shahobiddin Egamov'u seçti.

Ergashev, daha önce antrenman salonunda yaptıkları sparring detaylarını açıklayarak olası bir dövüş öncesinde tansiyonu maksimum seviyeye çıkardı.

«On kez sparring yaptık»: Ergashev'den olay yaratan açıklama

Egamov ile geçmişteki antrenmanlarını hatırlayan Shohjahon Ergashev, rakibinin seviyesini sert bir dille eleştirdi:

  • Tek rauntluk dayanıklılık: «65 kg sıkletinde şampiyonluk kemeri için dövüşen Egamov ile salonda 10 kereden fazla sparring yaptık. Ancak benim karşımda bir raunt bile dayanamadı. Bunu yüzüne karşı da rahatlıkla söyleyebilirim», — dedi Ergashev;

  • «Kulachka» tartışması: Sporcunun ifadelerine göre, aralarında daha önce küçük bir gerginlik yaşanmış. O dönemde Egamov ona çıplak elle («kulachka») dövüşmeyi teklif etmiş ve Shohjahon bu çağrıyı hiç tereddüt etmeden kabul etmiş;

  • Sıklet sorun değil: Ergashev, ana dövüş sıkletinin 63 kg olduğunu ancak 65 kg kategorisinde de rahatlıkla rekabet edebileceğini ve bunun kendisi için hiçbir zorluk yaratmayacağını belirtti.

Plan: Dastan karşısında zafer ve hemen ardından şampiyonluk maçı

Shohjahon, Nomad ligindeki yakın gelecek planlarını ve hedeflerini paylaştı:

  • Unvan maçına kısa yol: «Eğer Dastan'ı yenersem ve her şey yolunda giderse, ismim ve itibarım sayesinde lig bir sonraki maçta şampiyonluk unvanı için fırsat verebilir», — diyor boksör;

  • İki sıklete tehdit: Ergashev sadece 65 kg değil, aynı zamanda 70 kg kategorisindeki mevcut şampiyonları da açıkça dövüşe davet etti.

Maç ne zaman olabilir?

Şu an için organizatörler tarafından Shohjahon Ergashev ile Shahobiddin Egamov arasındaki karşılaşma resmen duyurulmadı.

Ancak Ergashev'in bu sert açıklamaları ve Özbek taraftarların yoğun ilgisi göz önüne alındığında, Nomad promosyonunun yakın zamanda bu şiddetli ve prensip meselesi haline gelen karşılaşmayı organize etmesi bekleniyor.

Shohjahon ErgashevShahobiddin EgamovNomad Ligi65 kg SıkletBoks
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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