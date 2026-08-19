Shohjahon Ergashev, Shahram G‘iyosov’a beklenmedik bir meydan okuma yaptı

Özbek profesyonel boksunun iki yıldızı arasındaki gerilim nihayet zirveye ulaştı. Birkaç günlük söz düellosunun ardından Shohjahon Ergashev, rakibi Shahram G‘iyosov’un sözlerine son derece sert ve şaşırtıcı bir yanıt verdi — Shahram hakkında hangi beklenmedik açıklamaları yaptı?

Canlı yayında meydan okuma: Ergashev’den açık talep

Shohjahon Ergashev, sosyal medya hesapları ve basın aracılığıyla rakibine açıkça seslenerek, gereksiz tartışmaları ringde çözmenin zamanının geldiğini vurguladı. Nakavtçı boksöre göre söz oyunları ve bahaneler dönemi sona erdi.

«Televizyonda sana doğrudan ‘Gel, dövüşelim’ dedim. Kaçmadan karşılaşmamız gerekiyor; o zaman kimin daha güçlü olduğunu görürüz. Boş konuşmanın ne anlamı var?» dedi Shohjahon Ergashev.

Özbek derbisi: İki boks ustasının durumu

Gösterge Shohjahon Ergashev Shahram G‘iyosov Stili Hızlı yumruklar atan agresif nakavtçı Teknik, hareketli ve taktiksel boksör Tutumu Doğrudan ringe davet ediyor Ergashev’in iddialarına karşı çıkıyor Talep «Kaçmadan karşı karşıya gelmek» Durumu kendi lehine değerlendiriyor

Boksu bırakma ihtimali var mı?

Shohjahon, açıklamasının son bölümünde taraftarları daha da şaşırtacak bir iddia ortaya attı. G‘iyosov’un bu karşılaşmadan tamamen çekilebileceğini ima etti:

«Yakında boksu bıraktım derse şaşırmam» dedi Shohjahon Ergashev.

Bu açıklama, Özbek boksu taraftarları arasında büyük yankı uyandırarak olası derbiye olan ilgiyi daha da artırdı.

Sizce bu süper maç düzenlenirse kim kazanır: nakavtçı Shohjahon mu, yoksa teknik boksör Shahram mı?

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