Emile Heskey, Manchester United'a Enzo Fernandez'i Transfer Etmesini Tavsiye Etti

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Emile Heskey, Manchester United'a Enzo Fernandez'i Transfer Etmesini Tavsiye Etti

İngiltere milli takımının eski forveti Emile Heskey Manchester United yaz transfer döneminde Chelsea orta sahası Enzo Fernandez'i kadrosuna katarsa, İngiltere Premier Ligi'nin tam anlamıyla şampiyonluk adayına dönüşeceğini vurguladı. Ona göre Arjantinli yıldız, takımını daha da güçlendirerek ülke futbolunun zirvesine taşıma konusunda kilit bir figür olabilir. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

BoyleSports'a verdiği röportajda Heskey Manchester United orta saha hattını daha da geliştirmeye ihtiyacı olduğunu kaydetti. Casemiro'nun ayrılışı ve Manuel Ugarte'nin geçirdiği ağır sakatlığın ardından Michael Carrick yönetimindeki teknik heyet bu bölgeye yeni futbolcular aramak zorunda kalıyor.

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Enzo Fernandez transferi ve şampiyonluk şansları

Buna rağmen, Manchester United yönetimi orta sahasını daha da güçlendirmek niyetinde. Değeri 120 milyon sterlin olarak tahmin edilen Chelsea orta sahası Enzo Fernandez yaz ayında kulüpten ayrılmak istediğini belirttiği için Kırmızı Şeytanlar'ın dikkatini çekti. Emile Heskey'e göre tam olarak bu futbolcu Casemiro'nun yerini en uygun şekilde doldurabilir.

"Eğer onu kadroya katarlarsa, Manchester United şampiyonluk için mücadele edebileceğine inanıyorum" diyor Heskey. Hatırlatmak gerekirse, kulüp 2013 yılından bu yana İngiltere Premier Ligi şampiyonluğunu kazanmadı. Ancak geçen sezon Michael Carrick'in öğrencilevinin üçüncü sırada yer alması Old Trafford'da yeni umutlar uyandırdı.

Genişletilmiş transfer planları

Belirtildiğine göre, Manchester United radarında Enzo Fernandez dışında Alex Scott, Adam Wharton, Carlos Baleba ve Manu Kone gibi yetenekli orta saha oyuncuları da yer almaya devam ediyor. Ayrıca takım, Luke Shaw'a rekabet yaratmak amacıyla Lewis Hall veya Myles Lewis-Skelly gibi sol bekleri de takip ediyor.

Emile Heskey sözlerinin sonunda kulüpte her zaman iyi futbolcuların bulunduğunu, ancak önceki teknik direktörlerin taktik sistemlerinin her zaman onlara uymadığını ekledi. Onun vurguladığı gibi, eğer doğru sistem bulunursa, Manchester United hala Manchester City, Arsenal ve Liverpool ile şampiyonluk için tam anlamıyla rekabet edebilmek adına yeterli tüm imkanlara sahip.

Manchester UnitedEnzo FernandezEmile HeskeyChelseaPremier Lig
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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