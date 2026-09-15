Shohjahon Ergashev Kazak yıldızı Daniyar Yeleussinov'u ringe davet etti: Cevap ne oldu?

Orta Asya boks dünyasında beklenen ve uzun süredir tartışılan en ateşli rekabet yeniden alevlendi. Özbekistanlı ünlü nakavtçı Shohjahon Ergashev (26-2, 23 KO), Kazakistanlı meşhur boksör, Rio-2016 Olimpiyat şampiyonu ve profesyonel ringde yenilgisiz ilerleyen Daniyar Yeleussinov (13-0, 8 KO) ile dövüşmeye tamamen hazır olduğunu resmen açıkladı. Ergashev, yeni uluslararası format olan «IBA Nomad» liginden bu prensip maçını gerçekleştirmek için teklif aldığını ve hiç tereddüt etmeden kabul ettiğini belirtti.

Ancak bu çağrıya Daniyar Yeleussinov'un verdiği yanıt, ilişkileri daha da gerginleştirdi. Kazak boksör, Özbek rakibini durumdan faydalanarak ucuz puan toplamaya çalışmakla suçladı. Yeleussinov'a göre Ergashev, rakibinin prestijli Zuffa (UFC sahiplerine ait boks organizasyonu) ile mevcut özel bir sözleşmesi olduğunu ve başka promosyonlarda ringe çıkamayacağını bile bile bu çağrıyı kasten yapıyor.

Peki, iki komşu ülkenin en güçlü boksörleri arasındaki bu mega maç gerçekten gerçekleşebilir mi, Zuffa sözleşmesi Yeleussinov'a nasıl bir engel teşkil ediyor ve IBA Nomad arenasında bu mücadele kimin lehine sonuçlanırdı?

«IBA Nomad» teklifi ve Shohjahon Ergashev'in sert duruşu

Özbekistanlı nakavtçının maçla ilgili yaptığı resmi açıklama:

Anında kabul edilen teklif: «IBA Nomad liginden Olimpiyat şampiyonu Daniyar Yeleussinov'a karşı dövüşme teklifi geldi. Hiç düşünmeden hemen kabul ettim», — dedi Shohjahon Ergashev;

«Olimpiyat şampiyonu olsa bile dövüşürüm»: Özbek boksör, rakibinin unvanlarından ve profesyonel ringdeki yenilgisiz serisinden kesinlikle çekinmediğini, aksine güçlü bir rakiple karşılaşmaya istekli olduğunu ifade etti;

23 korkutucu nakavt: Kariyerindeki 26 galibiyetin 23'ünü nakavtla bitiren Ergashev, bu karşılaşmada da ölümcül yumruklarına güveniyor.

Daniyar Yeleussinov'un reddi: Zuffa sözleşmesi ve suçlamalar

Kazakistanlı Olimpiyat şampiyonunun sosyal medyadaki sert tepkisi:

«Ringe çıkamayacağımı bilerek konuşuyor»: Daniyar Yeleussinov, Instagram sayfasında Ergashev'i samimiyetsizlikle suçladı: «Başta benimle dövüşmeyeceğini söylemişti. Şimdi ise ringe çıkamayacağımı bildiği halde konuşuyor...»;

Zuffa ile hukuki engel: Yeleussinov, şu anda prestijli Zuffa promosyonu ile bağlayıcı bir sözleşmesi olduğunu, bu nedenle diğer liglerde (özellikle IBA bünyesinde) maç yapma hakkı bulunmadığını açıkladı;

13-0 istatistiği ve şampiyonluk statüsü: Profesyonel boksta henüz yenilgi yüzü görmeyen Daniyar, rakibinin bu hamlesini reklam ve kamuoyu ilgisini çekmek için yapılmış bir girişim olarak değerlendirdi.

Özbekistan ve Kazakistan boks derbisi: Hayranların beklediği mega maç

İki kat daha heyecan verici olan bu rekabetin önemi:

Prensip meselesi: Özbek ve Kazak boks okullarının sürekli rekabeti göz önüne alındığında, Ergashev — Yeleussinov maçı tüm Orta Asya ve BDT bölgesindeki en yüksek gişe potansiyeline sahip spor olaylarından birine dönüşebilir;

Stillerin savaşı: Ergashev'in agresif, sürekli ileri giden ve nakavt odaklı 'puncher' stili, Yeleussinov'un teknik, savunma odaklı ve yüksek zekalı Olimpiyat okulu karşısında gerçek bir sınav olacak;

Promotörlerin pazarlığı: Hukuki kısıtlamalar olsa da, IBA ve Zuffa tarafları finansal olarak uzlaşabilirse, bu mücadele yakın gelecekte büyük arenalarda organize edilebilir.

Shohjahon Ergashev ve Daniyar Yeleussinov arasındaki bu tartışma, profesyonel boks tutkunlarını bir kez daha heyecanlandırdı ve iki sporcu arasındaki karşılaşmaya olan ilgiyi zirveye taşıdı.

Sizce Shohjahon Ergashev ve Daniyar Yeleussinov arasındaki maç gerçekten organize edilirse, hangi boksör kazanır? Özbek 'puncher'ın güçlü nakavt yumruğu mu yoksa Kazak Olimpiyat şampiyonunun üstün tekniği mi galip gelir? Daniyar'ın Zuffa sözleşmesi hakkındaki açıklamasını haklı buluyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve boks dünyasındaki bu şiddetli tartışmanın analizini tüm bokssever arkadaşlarınızla paylaşın!