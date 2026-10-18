Ringde ilk maç ve sözlü atışma: Shohjahon Ergashev eldivensiz dövüşte kazandı

·105·Spor
Ringde ilk maç ve sözlü atışma: Shohjahon Ergashev eldivensiz dövüşte kazandı

Profesyonel boksta dünya şampiyonluk kemeri için eski bir aday olan ve nakavtçı lakabıyla tanınan ünlü Özbek sporcu Shohjahon Ergashev kariyerinde keskin bir dönüş yaparak ilk kez eldivensiz (bare-knuckle) dövüş ringine çıktı.

Başkent Taşkent'te düzenlenen uluslararası IBA Nomad 16 turnuvasında boy gösteren vatandaşımız, Kazakistanlı tecrübeli dövüşçü Dastan Bekenile karşı karşıya gelerek parlak bir galibiyet elde etti. Ancak maçın ardından oktagon içinde yaşanan finansal tartışma ve beklenmedik gerginlik, turnuvanın ana gündem maddesi haline geldi.

3 rauntluk şiddetli mücadele: Hakemlerin oybirliğiyle kararı

Eldivensiz dövüş kurallarına göre gerçekleşen karşılaşma, yüksek tempo ve kanlı mücadelelerle geçti:

  • İlk maçta ustalık: Shohjahon Ergashev, güçlü yumrukları ve hızlı kombinasyonlarıyla maç boyunca üstünlüğü elinde tuttu;

  • Beken'in direnci: Kazakistanlı rakip, darbelere dayanarak maçın erken bitmesine izin vermedi ve 3 rauntluk mücadele sonuna kadar devam etti;

  • Oybirliğiyle zafer: Rauntların sonunda hakem heyeti, Özbek boksörün üstünlüğünü oybirliğiyle kabul etti ve Ergashev yeni spor branşına zaferle başladı.

«Ücretini verecek misin?»: Sunucunun provokatif sorusu ve arbede

Maç sonrası resmi röportaj sırasında durum beklenmedik şekilde gerildi:

  • Sunucunun yersiz sorusu: Turnuvanın Kazakistanlı sunucusu mikrofonu eline alarak, Ergashev'in maç öncesi rakibini nakavt etme sözü verdiğini hatırlatıp: «Söz verilen nakavt gerçekleşmedi, şimdi ücretini Dastan Beken'e verecek misin, vermeyecek misin?» şeklinde keskin ve sıra dışı bir soru yöneltti;

  • Shohjahon'un net cevabı: Ergashev soruya sert tepki göstererek, finansal konuları sadece lig yönetimiyle çözeceğini, kendi ücretinin rakibinkinden birkaç kat daha yüksek olduğunu açıkça belirtti;

  • Ringde arbede: Bu sözlerin ardından taraflar ve iki dövüşçünün ekibi arasında gerginlik tırmandı, sözlü atışma yaşandı ve organizatörlerin müdahalesiyle durum yatıştırıldı.

Shohjahon Ergashev'in eldivensiz dövüş ligindeki bu parlak ve sansasyonel ilk maçı, gelecekteki karşılaşmalarına olan ilgiyi daha da artırdı.

Shohjahon ErgashevIBA Nomad 16Dastan BekenEldivensiz DövüşBoks
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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