Neftchi teknik direktörü ciddi eksikleri ve Traktör maçı planlarını açıkladı

Yüksek mücadele ruhu: «Umman'a çok iyi bir moralle geldik. Taraftarlar Traktör karşısında gerçek anlamda şiddetli ve keyifli bir futbol izleyecek. Takımımız maça yüzde 100 hazır;»

Ferganalı taraftarların Umman'daki desteği: İslom Ismoilov, takımı desteklemek için stadyuma gelecek taraftarlara ve imkan sağlayan kulüp yönetimine teşekkür etti: «Hiçbir arena kendi evimiz İstiklal Stadyumu'nun yerini tutmasa da, burada da kendimizi evimizde gibi hissetmeye çalışacağız».