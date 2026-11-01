Neftchi teknik direktörü ciddi eksikleri ve Traktör maçı planlarını açıkladı

·1·Spor
Neftchi teknik direktörü ciddi eksikleri ve Traktör maçı planlarını açıkladı

Elit Asya Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Özbekistan'ı temsil eden Fergana ekibi Neftchi, Umman'da İran'ın köklü ve tecrübeli takımı Traktör ile karşı karşıya gelecek.

Önemli karşılaşma öncesinde Fergana ekibinin teknik direktörü İslom Ismoilov ve takımın yıldız orta saha oyuncusu Jamshid Iskanderov resmi basın toplantısına katılarak hazırlık süreci, kadrodaki ciddi eksikler ve gelecek maçtan beklentileri hakkında açık açıklamalarda bulundu.

Aliboyev ve Koffi yok: İslom Ismoilov eksikler hakkında

Neftchi'nin hocası, ilk 11'in birkaç oyuncusunun bu maçta takıma yardımcı olamayacağını doğruladı:

  • Ciddi kadro sorunu: Tecrübeli orta saha oyuncusu Ikrom Aliboyev, hücumcu lejyoner Koffi ve birkaç futbolcu daha yarınki karşılaşmayı kaçıracak;

  • İki eşit kadro faktörü: Teknik direktör, bu eksiklerin takım için sorun yaratmayacağını vurguladı: «Her futbolcunun yeri ayrı ancak bizde eşit güçte iki kadro mevcut. Onların yerini rahatlıkla doldurabilecek oyuncularımız var».

Traktör'e karşı mücadele ve İran futbolunun seviyesi

Rakibin güçlü yönleri ve oyun stratejisi hakkında teknik direktör şu görüşleri paylaştı:

  • Milli takım oyuncuları: «Traktör kadrosunda İran milli takımı oyuncuları ve güçlü lejyonerler bulunuyor. Elit Asya Şampiyonlar Ligi'nde kolay rakip diye bir şey yok;»

  • Her alanda üstünlük kurma arzusu: «Neftchi, rakibin isminden çekinmeden sahanın her karışında üstünlük kurmaya ve kendisi için gerekli sonucu almaya tüm gücüyle çalışacak.»

Jamshid Iskanderov: «Takım tamamen hazır» ve taraftar faktörü

Orta saha oyuncusu Jamshid Iskanderov, futbolcuların moralinin yüksek olduğunu belirtti:

  • Yüksek mücadele ruhu: «Umman'a çok iyi bir moralle geldik. Taraftarlar Traktör karşısında gerçek anlamda şiddetli ve keyifli bir futbol izleyecek. Takımımız maça yüzde 100 hazır;»

  • Ferganalı taraftarların Umman'daki desteği: İslom Ismoilov, takımı desteklemek için stadyuma gelecek taraftarlara ve imkan sağlayan kulüp yönetimine teşekkür etti: «Hiçbir arena kendi evimiz İstiklal Stadyumu'nun yerini tutmasa da, burada da kendimizi evimizde gibi hissetmeye çalışacağız».

NeftchiElit Asya Şampiyonlar LigiTraktörİslom IsmoilovFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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