“Sen zekisin, ama ben aptal değilim”: Mourinho El Clasico öncesi taktiklerini açıklamadı

·66·Spor
“Sen zekisin, ama ben aptal değilim”: Mourinho El Clasico öncesi taktiklerini açıklamadı

İspanya La Liga'nın 10. haftasında oynanacak dev karşılaşma — El Clasico öncesinde Real Madrid teknik direktörü José Mourinho basın toplantısında bir gazeteciyle yaşadığı gergin ve ironik diyalogla dikkatleri üzerine çekti.

Deplasmanda Barcelona'ya konuk olacak olan eflatun-beyazlıların hocası, yaklaşan maçın taktik planlarını ve kadro sırlarını erkenden açıklamayı kesin bir dille reddetti.

“Sana cevap vermeyeceğim”: Mourinho planlarını gizli tuttu

İspanya'nın ünlü AS gazetesinin haberine göre, basın toplantısı sırasında gazeteci ile Portekizli teknik adam arasında ilginç bir diyalog yaşandı:

  • İlk soru: “El Clasico için planlarınız neler?”

    • Mourinho'nun cevabı: “Sana cevap vermeyeceğim… En iyisi başka bir soruya geçelim. Planlar, kimin oynayacağı, sistem hakkındaki sorulara cevap vermiyorum…”;

  • Gazetecinin karşı atağı: “Barcelona'nın zayıf noktası savunması, bu yüzden daha fazla hücum mu edeceksiniz?”

    • Teknik direktörün tepkisi: “Sen zekisin, ama ben aptal değilim!” — diyerek gülerek cevap verdi José Mourinho.

Puan durumu: 6 puanlık fark ve kritik karşılaşma

Yaklaşan maç sadece ezeli rekabet değil, aynı zamanda şampiyonluk yarışı için de stratejik öneme sahip:

  • Barcelona lider: Hansi-Dieter Flick yönetimindeki Katalan kulübü, 9. hafta sonunda topladığı 27 puanla La Liga puan tablosunda tek başına lider durumda;

  • Real Madrid üçüncü sırada: José Mourinho'nun öğrencileri ise 21 puanla 3. sırada yer alıyor ve aradaki fark 6 puan.

Madrid ekibi için bu deplasman maçı, farkı kapatmak ve lideri durdurmak adına belirleyici bir sınav olacak.

El ClasicoReal MadridBarcelonaJosé MourinhoLa Liga
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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