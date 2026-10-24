“Sen zekisin, ama ben aptal değilim”: Mourinho El Clasico öncesi taktiklerini açıklamadı

İspanya La Liga'nın 10. haftasında oynanacak dev karşılaşma — “El Clasico” öncesinde Real Madrid teknik direktörü José Mourinho basın toplantısında bir gazeteciyle yaşadığı gergin ve ironik diyalogla dikkatleri üzerine çekti.

Deplasmanda Barcelona'ya konuk olacak olan eflatun-beyazlıların hocası, yaklaşan maçın taktik planlarını ve kadro sırlarını erkenden açıklamayı kesin bir dille reddetti.

“Sana cevap vermeyeceğim”: Mourinho planlarını gizli tuttu

İspanya'nın ünlü AS gazetesinin haberine göre, basın toplantısı sırasında gazeteci ile Portekizli teknik adam arasında ilginç bir diyalog yaşandı:

İlk soru: “El Clasico için planlarınız neler?” Mourinho'nun cevabı: “Sana cevap vermeyeceğim… En iyisi başka bir soruya geçelim. Planlar, kimin oynayacağı, sistem hakkındaki sorulara cevap vermiyorum…”;

Gazetecinin karşı atağı: “Barcelona'nın zayıf noktası savunması, bu yüzden daha fazla hücum mu edeceksiniz?” Teknik direktörün tepkisi: “Sen zekisin, ama ben aptal değilim!” — diyerek gülerek cevap verdi José Mourinho.



Puan durumu: 6 puanlık fark ve kritik karşılaşma

Yaklaşan maç sadece ezeli rekabet değil, aynı zamanda şampiyonluk yarışı için de stratejik öneme sahip:

Barcelona lider: Hansi-Dieter Flick yönetimindeki Katalan kulübü, 9. hafta sonunda topladığı 27 puanla La Liga puan tablosunda tek başına lider durumda;

Real Madrid üçüncü sırada: José Mourinho'nun öğrencileri ise 21 puanla 3. sırada yer alıyor ve aradaki fark 6 puan.

Madrid ekibi için bu deplasman maçı, farkı kapatmak ve lideri durdurmak adına belirleyici bir sınav olacak.