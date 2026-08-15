“Kazanmayı biliyor”: Kylian Mbappé, José Mourinho hakkında konuştu

·2·Spor
“Kazanmayı biliyor”: Kylian Mbappé, José Mourinho hakkında konuştu

Real Madrid'in forveti Kylian Mbappé ünlü Portekizli teknik direktör José Mourinho ile birlikte çalışma süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Fransız yıldız, deneyimli teknik direktörün şampiyonluk tecrübesini özellikle vurgulayarak takımın temel hedefinin yalnızca kupa kazanmak olduğunu belirtti.

“Mourinho ile çalışmak büyük bir deneyim”

Futbol dünyasının güvenilir gazetecisi Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Mbappé, yeni teknik direktör yönetimindeki çalışma sürecini şöyle değerlendirdi:

“Hedefimiz tek: sadece kazanmak. José Mourinho gibi deneyimli bir teknik direktörle çalışmak harika bir fırsat. Çünkü büyük maçları nasıl kazanacağını çok iyi biliyor”.

Forvet daha önce, “Kraliyet Kulübü”nün yeni sezonda tüm turnuvalarda en büyük kupalar için mücadele etmeye hazır olduğunu söylemişti.

Real Madrid'de yeni dönem ve La Liga'daki ilk sınav

Hatırlanacağı üzere José Mourinho, 2026 yazında Real Madrid'in başına yeniden geçti. Portekizli teknik direktör, kariyerine İngiltere Premier Lig'inde devam etmek üzere takımdan ayrılan Álvaro Arbeloa'nın yerini aldı.

“Kraliyet Kulübü” yeni sezondaki resmi maçlarına kısa süre içinde başlayacak:

  • Tarih: 22 Ağustos

  • Turnuva: İspanya La Liga, 1. hafta

  • Maç: Espanyol — Real Madrid” (deplasmanda)

Madrid ekibinin yenilenen kadrosu ve Mourinho yönetimindeki ilk resmi adımı taraftarlar tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor.

Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal medya platformları üzerinden tanıdıklarınızla paylaşın.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Maresca açık konuştu: Reijnders neden Manchester City’den ayrılıyor?Maresca açık konuştu: Reijnders neden Manchester City’den ayrılıyor?Bugün, 06:03“Savunma baş ağrımız”: Kapadze, dünkü maçın ardından eksikleri anlattı“Savunma baş ağrımız”: Kapadze, dünkü maçın ardından eksikleri anlattıBugün, 05:51Madrid’de “Mourinho yasaları”: Real Madrid’i nasıl değiştiriyor?Madrid’de “Mourinho yasaları”: Real Madrid’i nasıl değiştiriyor?Bugün, 05:41Avrupa Ligi'nde Büyük Futbol: Play-Off Turunun Tüm EşleşmeleriAvrupa Ligi'nde Büyük Futbol: Play-Off Turunun Tüm EşleşmeleriBugün, 05:33ABD'li lejyonerler: Ricardo Pepi PSV'yi, Yunus Musah Milan'ı başarıya taşıyacakABD'li lejyonerler: Ricardo Pepi PSV'yi, Yunus Musah Milan'ı başarıya taşıyacakBugün, 04:32Davide Frattesi Inter'den Lazio'ya transfer olduDavide Frattesi Inter'den Lazio'ya transfer olduBugün, 02:59
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Messi, Yamal’ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafı yorumladı
Messi, Yamal’ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafı yorumladı
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Totti'den Shomurodov'a: Roma'daki adaletsizlikten 2026 Dünya Kupası tarihine
Totti'den Shomurodov'a: Roma'daki adaletsizlikten 2026 Dünya Kupası tarihine
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?