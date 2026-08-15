“Kazanmayı biliyor”: Kylian Mbappé, José Mourinho hakkında konuştu

Real Madrid'in forveti Kylian Mbappé ünlü Portekizli teknik direktör José Mourinho ile birlikte çalışma süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Fransız yıldız, deneyimli teknik direktörün şampiyonluk tecrübesini özellikle vurgulayarak takımın temel hedefinin yalnızca kupa kazanmak olduğunu belirtti.

“Mourinho ile çalışmak büyük bir deneyim”

Futbol dünyasının güvenilir gazetecisi Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Mbappé, yeni teknik direktör yönetimindeki çalışma sürecini şöyle değerlendirdi:

“Hedefimiz tek: sadece kazanmak. José Mourinho gibi deneyimli bir teknik direktörle çalışmak harika bir fırsat. Çünkü büyük maçları nasıl kazanacağını çok iyi biliyor”.

Forvet daha önce, “Kraliyet Kulübü”nün yeni sezonda tüm turnuvalarda en büyük kupalar için mücadele etmeye hazır olduğunu söylemişti.

Real Madrid'de yeni dönem ve La Liga'daki ilk sınav

Hatırlanacağı üzere José Mourinho, 2026 yazında Real Madrid'in başına yeniden geçti. Portekizli teknik direktör, kariyerine İngiltere Premier Lig'inde devam etmek üzere takımdan ayrılan Álvaro Arbeloa'nın yerini aldı.

“Kraliyet Kulübü” yeni sezondaki resmi maçlarına kısa süre içinde başlayacak:

Tarih: 22 Ağustos

Turnuva: İspanya La Liga, 1. hafta

Maç: Espanyol — Real Madrid” (deplasmanda)

Madrid ekibinin yenilenen kadrosu ve Mourinho yönetimindeki ilk resmi adımı taraftarlar tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor.

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