İspanya La Liga'nın 14. haftasında Madrid'in Real Madrid kulübü, kendi sahasında Alaves'e 1:2 skoruyla mağlup olduktan sonra 'Kraliyet Kulübü'nün teknik direktörü José Mourinho basın toplantısına katılarak mağlubiyetin nedenleri, rakibin zaman geçirme çabaları ve hakem yönetimi hakkında sert açıklamalarda bulundu.

«Rakip ceza sahasında yeterince etkili olamadık»

Portekizli teknik adam, maç boyunca topa sahip olma oranının Real Madrid tarafında olduğunu ancak yoğun savunma yapan rakibin kilidini açacak boş alanları bulamadıklarını vurguladı:

«Çok iyi savunma yapan ve topu kazandıktan sonra paslarla oyun kurmaya çalışmayan bir takıma karşı oynadık. Amaçları forvetlere uzun toplar atmak ve kontra ataklar yapmaktı. Biz ise rakip ceza sahasında yeterince etkili olamadık. Topa sahip olmada üstündük ama boş alanları bulamadık. Bernardo Silva ve Arda Güler benzer tarzda oynayan oyuncular. Bu yüzden hücumda değişiklik yapmaya karar verdim. Quique Flores planını uyguladı. Bu bizim için sürpriz olmadı. Dün tam olarak böyle bir savunma futboluna karşı antrenman yapmıştık.»

Sahaya atılan toplar ve hakeme itiraz

Mourinho, Alaves teknik direktörü Quique Sánchez Flores'i seçtiği taktikten dolayı tebrik ederken, maç sırasında sahaya atılan fazladan topları ve hakemin buna karşı tutumunu sert bir dille eleştirdi:

«Hakemin zaman geçirme olaylarına göz yumması işlerine geldi. Sahaya iki kez top attılar. Kurala göre, teknik ekipten biri bunu yaparsa teknik direktör kırmızı kart görmelidir. Quique'yi seçtiği taktikten dolayı tebrik ederim. Sadece sahaya top atma şeklindeki çirkin davranışı eleştirebilirim. Artık futbolda kimse böyle şeyler yapmıyor.»

«Bu hakem otoritesini göstermeyi seviyor»

Ayrıca José Mourinho, 89. dakikada Jude Bellinghamın oyundan atılmasına değinerek, aynı hakemin Real Madrid yıldızlarına sürekli kırmızı kart gösterdiğini hatırlattı:

«Bellingham'ın atılması mı? İki sezon önce bu hakem Mbappe'yi, geçen sezon Vinicius'u, bu sezon ise Bellingham'ı oyundan attı. Bakalım gelecek sezon Courtois'yı da atacak mı? Bu hakem otoritesini göstermeyi seviyor. Hakem yüzünden yenildik demek istemiyorum. Ancak Mbappe'nin formasından çeken rakibe sarı kart çıkmamasına sinirlendim», dedi José Mourinho.

José Mourinho'nun açıklamasındaki ana noktalar

Konu başlığı Teknik direktörün duruşu Oyun ve kadro kararları Topa sahip olunmasına rağmen rakip ceza sahasında etkisizlik; Bernardo Silva ve Arda Güler benzer tarzda oynadıkları için hücumda değişiklik yapıldı Alaves ve Quique Flores Rakibin yoğun savunma ve kontra atak taktiğini kabul etti, ancak sahaya iki kez top atılarak zaman geçirilmesini eleştirdi Hakem yönetimi ve kırmızı kart Hakemin daha önce Mbappe ve Viniciusu, şimdi ise Bellinghamı oyundan attığını hatırlatarak, hakemin otoriter tavrını eleştirdi («Gelecek sezon Courtois'yı da atar mı?»)

Sizce José Mourinho'nun hakem yönetimi ve rakibin zaman geçirmesi konusundaki itirazları haklı mı, yoksa Real Madrid mağlubiyetin nedenini kendi oyununda mı aramalı?

Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve İspanya La Liga ile José Mourinho'nun ses getiren açıklamalarını takip eden yakınlarınızla bu haberi hemen paylaşın!