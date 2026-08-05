Mourinho Vinicius'tan bir şey istedi: Transfer mi?

Real Madrid'in forveti Vinicius Junior yeni teknik direktör Jose Mourinho ile ilk görüşmesinin nasıl geçtiğini açıkladı. Brezilyalı futbolcuya göre Portekizli teknik adam onun oyun tarzını değiştirmeyi düşünmüyor; aksine kanat oyuncusundan eskisi gibi özgürce ve keyif alarak oynamasını istedi.

Bu açıklama, Vinicius'un geleceğiyle ilgili transfer söylentilerinin arttığı bir dönemde geldi. Arsenal'in ilgisinin gerçek olduğu öne sürülüyor ancak Real Madrid'in oyuncuyu satma kararı aldığı henüz doğrulanmadı.

Mourinho'nun Vinicius'tan ilk talebi

Dünya Kupası'nın ardından takım antrenmanlarına katılan Vinicius, sezon öncesi hazırlıkların ilk günlerini olumlu değerlendirdi. Yeni oyuncular ve teknik ekip ile tanıştığını, yoğun antrenmanlara başladığını söyledi.

“Mourinho, olduğum gibi kalmamı, mutlu olmamı ve kendi futbolumu oynamamı istiyor.”

Brezilyalı forvete göre yeni teknik direktör, onu katı taktik kısıtlamalara sokmak yerine güçlü yönlerini korumasını istiyor. Reuters da Mourinho'nun Vinicius'un özgür, duygusal ve hücum odaklı futbolunu desteklediğini belirtti.

Real Madrid fiziksel hazırlığa odaklanıyor

Vinicius, sezon başlamadan önce takımın önceliğinin fiziksel durumunu geliştirmek olduğunu vurguladı.

Futbolcular kısa süre içinde birkaç antrenman yaparken spor salonunda güç ve dayanıklılık çalışıyor. Vinicius'a göre kaliteli bir sezon öncesi hazırlık, yıl boyunca sakatlıkların azalması ve teknik direktörün tüm oyunculardan yararlanabilmesi açısından önemli.

Real Madrid'in resmi açıklamalarında da Mourinho'nun takım antrenmanlarını spor salonu çalışmaları, fiziksel yüklemeler, pres, topa sahip olma ve dar alanda oyunlarla birleştirdiği belirtildi.

Mourinho Real Madrid'e hangi planla döndü?

Real Madrid, 2026/27 sezonuna Jose Mourinho yönetiminde hazırlanıyor. Portekizli teknik adam temmuz ayında yeni teknik ekibiyle çalışmaya başladı ve ilk günden itibaren yüksek yoğunluklu antrenmanlar uygulamaya koydu.

Mourinho'nun Vinicius'a yaklaşımı önemli bir sinyal olabilir. Brezilyalı futbolcu takımın en tehlikeli hücum oyuncularından biri ve hızı, bire birlerdeki becerisi ve beklenmedik kararları Real Madrid'in hücumunda özel bir rol oynuyor.

Reuters'a göre Vinicius, Madrid ekibinde tüm kulvarlarda 128 gol attı ve 100 asist yaptı.

Arsenal gerçekten Vinicius'u istiyor mu?

Britanya kaynakları, Arsenal'in Vinicius'u transfer etme ihtimalini değerlendirdiğini bildirdi. Londra kulübü oyuncunun temsilcileriyle ilgili durumu takip ediyor ancak ilk haberlerin yayıldığı sırada kulüpler arasında doğrudan bir görüşme yoktu.

Vinicius'un mevcut sözleşmesi 2027 yazında sona eriyor. Yeni anlaşma konusunda görüşmelerin henüz sonuçlanmaması transfer söylentilerini artırıyor. Buna rağmen Sky Sports kaynakları, Real Madrid'in oyuncuyu bu yaz satmayı planlamadığını ve sözleşmesini uzatacağına inandığını yazdı.

150 milyon euroluk haber ne kadar güvenilir?

Bazı medya kuruluşları, Real Madrid'in Vinicius için 150 milyon eurodan yüksek teklifleri değerlendirebileceğini öne sürüyor. İspanyol basınına dayanan bazı yayınlar, olası transfer paketinin 160 milyon euroya ulaşması gerektiğini de yazdı. Ancak bu rakam Madrid kulübü tarafından resmen doğrulanmadı.

Aksine, güvenilir Britanya kaynakları Real Madrid'in mevcut önceliğinin Vinicius'u satmak değil, onunla yeni bir sözleşme imzalamak olduğunu belirtiyor. Bu nedenle 150-160 milyon euroluk rakamı kulübün belirlediği resmi bir bedel olarak göstermenin dayanağı yok.

Mourinho'nun sözleri transfere yanıt mı?

Vinicius'un “kendim olarak kalmamı istedi” sözleri, ikili arasındaki ilişkinin iyi başladığını gösteriyor. Mourinho oyuncuyu planlarının dışında bırakmış olsaydı, ona oyun özgürlüğünü koruması konusunda böyle bir güven vermesi mantıklı olmazdı.

Ancak futbolda teknik direktörün güveni transfer riskini tamamen ortadan kaldırmaz. Asıl mesele, Real Madrid ile Vinicius'un yeni sözleşmenin mali ve sportif şartları konusunda anlaşmaya varıp varamayacağı.

Şimdilik Brezilyalı futbolcu transferden değil, yeni sezona hazırlıktan söz ediyor. Mourinho'nun ilk talebi ise basit: Vinicius kendini değiştirmemeli ve sahada onu yıldız yapan futbolu sürdürmeli. Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal ağlarda spor tutkunlarıyla paylaşın!