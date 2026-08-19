Mourinho, Kylian Mbappé Hakkında Beklenmedik ve Şaşırtıcı Bir Açıklama Yaptı

Dünya futbolunun en ünlü teknik direktörlerinden José Mourinho, Real Madrid'in forveti Kylian Mbappé'nin oyun seviyesine övgüler yağdırarak taraftarları heyecanlandıran sözler söyledi. Portekizli teknik adamı Fransız yıldızın antrenmanlarda yaptığı hangi hareket bu kadar şaşırtıyor?

“Antrenmanlarda beni güldürüyor”: Mourinho’dan şok itiraf

İspanya’nın ünlü El Chiringuito yayınına verdiği röportajda José Mourinho, Mbappé’nin eşsiz yeteneğini ve sahadaki seviyesini anlatırken samimi duygularını gizlemedi:

“Potansiyeli adeta stratosfer seviyesinde. Gerçekten olağanüstü! Antrenmanlarda öylesine iyi oynuyor ki beni bile güldürüyor.” dedi José Mourinho.

Kylian Mbappé: Kariyerinin Zirvesi ve Önemli Bilgiler

Gösterge Futbolcunun Bilgileri ve Başarıları Futbolcu / Yaş Kylian Mbappé (27 yaşında) Mevcut Kulübü Real Madrid (İspanya) Transfer Geçmişi 2024 yazında PSG’den serbest oyuncu olarak transfer oldu Millî Takımdaki Statüsü Fransa Millî Takımı’nın lideri ve Dünya Kupası yıldızı Mourinho’nun Tanımı “Stratosfer seviyesinde eşsiz potansiyel”

Madrid’de Yeni Dönem ve Ballon d’Or Yarışı

2024 yazında Paris ekibinden serbest oyuncu statüsüyle “Kralın Kulübü”ne transfer olan Mbappé, Santiago Bernabéu’da takımın başlıca hücum silahına dönüştü. Antrenmanlarda ve resmî maçlarda sergilediği istikrarlı ve yüksek tempo, futbol dünyasının en talepkâr teknik direktörlerinden biri olan “The Special One” lakaplı Mourinho’yu bile tamamen hayrete düşürüyor.

Sizce Kylian Mbappé, Real Madrid formasıyla Cristiano Ronaldo’nun tarihî rekorlarını kırabilir mi, yoksa Portekizli efsanenin sonuçlarına ulaşmak imkânsız mı?

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