Mourinho, Real Madrid kadrosunu küçültmek istiyor — Takımdan kimler ayrılacak?

·64·Spor
Mourinho, Real Madrid kadrosunu küçültmek istiyor — Takımdan kimler ayrılacak?

Madrid temsilcisi Real Madrid'de transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala kapsamlı bir yeniden yapılanma yaşanıyor. Teknik direktör José Mourinho, yeni sezon için taleplerini netleştirdi: Portekizli çalıştırıcı için 20 saha oyuncusu ile sakatlıktan dönen futbolculardan oluşan kompakt bir kadro yeterli. Ancak takımın şu anda 26 oyuncusu bulunuyor ve transfer dönemi kapanmadan önce en az üç futbolcuyla yolların ayrılması gerekecek.

İspanya'nın saygın AS gazetesinin haberine göre kulüp yönetimi, Mourinho'nun taleplerini karşılamak için şimdiden ciddi miktarda para harcadı.

225 milyon avroluk transferler ve “Rodri operasyonunun” başarısızlığı

“Kraliyet kulübü”, yaz transfer döneminde yeni transferler için 225 milyon avro ayırdı. Takıma 6 yeni futbolcu katıldı:

  • Yan Diomande

  • Marc Cucurella

  • Denzel Dumfries

  • Ibrahima Konaté

  • Bernardo Silva

  • Carlos Espí

Transfer kampanyasının en büyük “bombası”, “Manchester City” orta saha oyuncusu Rodri olacaktı. Ancak İspanyol futbolcunun Madrid'e taşınmak istememesi, kulübün ilk planlarını bozdu. Real Madrid şu anda orta saha için başka bir alternatif aramayı düşünmüyor.

Mourinho'nun kozu: Çok yönlü futbolcular

José Mourinho, Budapeşte'deki karşılaşmanın ardından kısa bir kadroyla çalışmayı tercih ettiğini açıkça söylemişti. Kadroda az süre alan ve maç pratiğinden uzak kalan futbolcuların çoğalması, takım içindeki sağlıklı atmosferi bozabilir.

Portekizli teknik direktör bu sorunu çok yönlü futbolcularla çözmek istiyor:

  • Arda Güler ve Bernardo Silva hücumun tüm pozisyonlarında ve merkez orta sahada oynayabiliyor.

  • Jude Bellingham da orta saha ile hücum hattını birbirine bağlama konusunda geniş imkanlara sahip.

  • Denzel Dumfries ise sezon öncesi hazırlık kampında merkez orta saha oyuncusu olarak bile denendi.

Ayrılması beklenen üçlü: Camavinga, Mendy ve Asensio

Şu anda Éder Militão, Ferland Mendy ve Rodrygo uzun süreli sakatlıklar listesinde yer alıyor. Ancak Mourinho'nun istediği 20 kişilik “çalışma kadrosuna” ulaşmak için Real Madrid'in 3 futbolcuyla daha yollarını ayırması gerekiyor.

1. Eduardo Camavinga — Satışa açık

Kulüp, Fransız orta saha oyuncusunun transferinden önemli bir gelir elde etmeyi hedefliyor. Futbolcunun kendisi Madrid'de kalmak istese de üst düzey kulüplerden biri ciddi bir teklif sunarsa Real Madrid onu göndermeye hazır. İlginç olan şu ki Mourinho, Camavinga'nın sezon öncesi antrenmanlarındaki çalışkanlığından ve profesyonelliğinden oldukça memnun.

2. Ferland Mendy — Sol kanatta fazlalık

Sol bek pozisyonundaki oyuncu sayısının artması ve Mendy'nin sık sık sakatlanması Mourinho'yu endişelendiriyor. Kulüp onu satmayı tercih ediyor, ancak Fransız savunmacı sözleşmesinin sonuna kadar takımda kalma kararından vazgeçmiyor.

3. Raúl Asencio — Beklenmedik sakatlık planları bozdu

Altyapıdan yetişen oyuncu, Mourinho'ya seviyesini kanıtlayarak kadroda kalmak istiyordu. Ancak antrenman sırasında uyluğunun düz kasından ciddi bir sakatlık geçirdi ve en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak. Bu durum, başka bir kulübe transfer olmasını önemli ölçüde zorlaştırdı. Asencio için uygun bir teklif gelmesi halinde Real Madrid yeni bir stoper transfer edebilir.

Endrick takımda kalacak

Brezilyalı yetenek Endrick'in kiralanması da gündeme gelmişti. Ancak José Mourinho'nun özel talebiyle genç forveti başka bir kulübe geçici olarak gönderme planından vazgeçildi. Mourinho, ona ilk 11'de yer vermeye ve potansiyelini ortaya çıkarmaya hazır.

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Real MadridJosé MourinhoManchester CityJude BellinghamArda Güler
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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