Mourinho, Rodri'nin neden Real Madrid yerine Barcelona'ya transfer olduğunu açıkladı
Altın Top sahibi Rodri'nin Manchester City takımından doğrudan Barcelona'ya transferinin ardındaki en büyük sır sonunda ortaya çıktı. Real Madrid teknik direktörü José Mourinho, İspanyol orta saha oyuncusuyla bizzat görüştüğünü ve bu transferden neden vazgeçtiğini açıkladı. Kraliyet kulübünün hocasını aslında futbolcunun hangi davranışı şüpheye düşürdü?
“Onda şüphe oluştu”: Mourinho'nun açık itirafı
Mourinho'nun belirttiğine göre Madrid kulübü, 30 yaşındaki futbolcuya çok büyük ve cazip bir teklif sundu. Ancak müzakerelerin kritik aşamasında Rodri'nin tereddüt etmesi teknik direktörün hoşuna gitmedi:
"Onunla birkaç kez konuştum ve Real Madrid kendisine çok iyi bir teklif sundu. Kulüp, City ile resmî görüşmelere başlamadan önce Rodri ile iletişime geçti ve büyük bir teklif yaptı. Ancak Rodri'de şüpheler oluştu, tereddüt etti ve onun kararsızlığı bende de şüphe uyandırdı.
Real Madrid öylesine büyük bir kulüp ki burada kendi kararından şüphe eden bir futbolcu olmamalı. Bir futbolcuya teklif götürürsünüz, onun da sadece ‘Ne zaman gelmem gerekiyor?’ diye sorması gerekir. Mantık böyle olmalı. Buna rağmen bize saygılı davrandı. Kendisine başarılar diliyorum.", - dedi José Mourinho.
Rodri transferi ve El Clásico rekabetine dair bilgiler
Gösterge
Real Madrid görüşmeleri
Barcelona ile nihai anlaşma
Futbolcu / Yaş
Rodri (30 yaşında, ön libero)
Rodri (2024 Altın Top sahibi)
Kulübün teklifi
Mourinho tarafından bizzat yapılan büyük teklif
Tamamen kabul edilen teklif
Sözleşme süresi
Anlaşmaya varılmadı (görüşmeler durduruldu)
30 Haziran 2030'a kadar (5 yıllık sözleşme)
Sonuç
Real Madrid, futbolcunun tereddütleri nedeniyle transferden vazgeçti
18 Ağustos'ta resmen açıklandı
Önceki haberler
Real Madrid ile kişisel şartlarda anlaşmaya varıldığı iddia edilmişti
Yarışa geç katılıp zafer kazandı
Real Madrid anlaşmasından Katalonya'ya
Daha önce yayılan bilgilere göre Rodri, Madrid kulübüyle kişisel sözleşmesinin şartları konusunda neredeyse anlaşmaya varmıştı. Ancak Barcelona transfer yarışına katılınca futbolcu fikrini değiştirdi, Katalan ekibini seçti ve 18 Ağustos'ta Blaugrana ile 2030 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.
Sizce Rodri, Real Madrid'i reddedip Barcelona'ya transfer olarak doğru kararı mı verdi, yoksa Mourinho yönetiminde daha fazla zafer mi kazanırdı?
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