Mourinho, Rodri'nin neden Real Madrid yerine Barcelona'ya transfer olduğunu açıkladı

·3·Spor
Mourinho, Rodri'nin neden Real Madrid yerine Barcelona'ya transfer olduğunu açıkladı

Altın Top sahibi Rodri'nin Manchester City takımından doğrudan Barcelona'ya transferinin ardındaki en büyük sır sonunda ortaya çıktı. Real Madrid teknik direktörü José Mourinho, İspanyol orta saha oyuncusuyla bizzat görüştüğünü ve bu transferden neden vazgeçtiğini açıkladı. Kraliyet kulübünün hocasını aslında futbolcunun hangi davranışı şüpheye düşürdü?

“Onda şüphe oluştu”: Mourinho'nun açık itirafı

Mourinho'nun belirttiğine göre Madrid kulübü, 30 yaşındaki futbolcuya çok büyük ve cazip bir teklif sundu. Ancak müzakerelerin kritik aşamasında Rodri'nin tereddüt etmesi teknik direktörün hoşuna gitmedi:

"Onunla birkaç kez konuştum ve Real Madrid kendisine çok iyi bir teklif sundu. Kulüp, City ile resmî görüşmelere başlamadan önce Rodri ile iletişime geçti ve büyük bir teklif yaptı. Ancak Rodri'de şüpheler oluştu, tereddüt etti ve onun kararsızlığı bende de şüphe uyandırdı.

Real Madrid öylesine büyük bir kulüp ki burada kendi kararından şüphe eden bir futbolcu olmamalı. Bir futbolcuya teklif götürürsünüz, onun da sadece ‘Ne zaman gelmem gerekiyor?’ diye sorması gerekir. Mantık böyle olmalı. Buna rağmen bize saygılı davrandı. Kendisine başarılar diliyorum.", - dedi José Mourinho.

Rodri transferi ve El Clásico rekabetine dair bilgiler

Gösterge

Real Madrid görüşmeleri

Barcelona ile nihai anlaşma

Futbolcu / Yaş

Rodri (30 yaşında, ön libero)

Rodri (2024 Altın Top sahibi)

Kulübün teklifi

Mourinho tarafından bizzat yapılan büyük teklif

Tamamen kabul edilen teklif

Sözleşme süresi

Anlaşmaya varılmadı (görüşmeler durduruldu)

30 Haziran 2030'a kadar (5 yıllık sözleşme)

Sonuç

Real Madrid, futbolcunun tereddütleri nedeniyle transferden vazgeçti

18 Ağustos'ta resmen açıklandı

Önceki haberler

Real Madrid ile kişisel şartlarda anlaşmaya varıldığı iddia edilmişti

Yarışa geç katılıp zafer kazandı

Real Madrid anlaşmasından Katalonya'ya

Daha önce yayılan bilgilere göre Rodri, Madrid kulübüyle kişisel sözleşmesinin şartları konusunda neredeyse anlaşmaya varmıştı. Ancak Barcelona transfer yarışına katılınca futbolcu fikrini değiştirdi, Katalan ekibini seçti ve 18 Ağustos'ta Blaugrana ile 2030 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

Sizce Rodri, Real Madrid'i reddedip Barcelona'ya transfer olarak doğru kararı mı verdi, yoksa Mourinho yönetiminde daha fazla zafer mi kazanırdı?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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