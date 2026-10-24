Husniddin Aliqulov sahalara ne zaman dönecek? Rizespor teknik direktöründen beklenen açıklama

Türkiye Süper Ligi'nde mücadele eden Rizespor kulübünün teknik direktörü Recep Uçar ağır bir sakatlık sonrası iyileşme sürecinde olan Özbekistan Milli Takımı savunma oyuncusu Husniddin Aliqulov'un sağlık durumu ve resmi maçlarda ne zaman forma giyebileceği hakkında detaylı bilgiler verdi.

Dizindeki çapraz bağlarından ameliyat olan 26 yaşındaki stoper, uzun süreli bir aranın ardından sahalara dönmeye hazırlanıyor.

“Bir aydır antrenmanlarda ama maç için değil”: Teknik direktörün değerlendirmesi

Takımın hocası Recep Uçar, tecrübeli savunmacının sağlığını riske atmamak için temkinli hareket ettiklerini vurguladı:

Antrenmanlara dönüş: “Aliqulov ciddi bir sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmak zorunda kaldı, çünkü çapraz bağlarından karmaşık bir operasyon geçirmişti;

Takımla çalışma: Oyuncumuz yaklaşık bir aydır takım antrenmanlarına katılıyor ve bugünkü idmanda da genel grup ile birlikte tam kapasite çalışacak;

Maç pratiği konusu: Ancak şu an için resmi maçların tam temposuna ayak uydurmaya henüz hazır değil. Gerçekçi bakacak olursak, Aliqulov'un eski formuna kavuşması için biraz daha zamana ihtiyacı var”, ifadelerini kullandı.

Milli takım ve Rizespor için önemli bir kaybın sonu

Husniddin Aliqulov, Rizespor savunmasının merkezindeki kilit isimlerden biri olmasının yanı sıra Özbekistan Milli Takımı'nın da savunma liderlerinden biridir.

Doktorlar ve teknik heyet, savunmacıyı sahaya döndürürken risk almamayı, yeniden sakatlanma riskini minimize ederek önümüzdeki haftalarda kademeli olarak yedek kulübesinden oyuna dahil etmeyi planlıyor.