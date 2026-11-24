Türkiye liginin 12. haftasında Başakşehir kendi sahasında Çorum ile karşılaştı. Konuk ekip 2:0 öne geçmesine rağmen, İstanbul temsilcisi geri dönüşe imza atarak maçı kazandı — 4:2.

Özbekistan milli takım kaptanı Eldor Shomurodov maça ilk 11'de başladı ve sahada tam 90 dakika görev yaptı ve 78. dakikada takımının ilk golünü atarak geri dönüşü başlattı. Bu, golcü oyuncunun Türkiye Süper Ligi'ndeki bu sezonki 9. golü oldu.

13 dakikada 4 gol ve puan durumundaki son durum

Maçın 29. dakikasında Ramires, 68. dakikasında ise Mahmiç gol atarak Çorum'u rahat bir üstünlüğe taşıdı. Ancak 78. dakikada Shomurodov farkı bire indirdikten sonra, 69. dakikada oyuna giren Yıldırım gerçek bir kahramana dönüştü; 82, 86 ve 90+1. dakikalarda rakip fileleri üç kez havalandırarak hat-trick yaptı.