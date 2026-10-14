Özbek futbolcular için Türkiye Süper Ligi'nde büyük değişiklik bekleniyor

·108·Spor
Özbek futbolcular için Türkiye Süper Ligi'nde büyük değişiklik bekleniyor

Türk devletleri ve Özbekistan vatandaşı olan futbolcuların yakın gelecekte Türkiye Süper Ligi'nde yabancı statüsünde değil, aksine yerli Türk oyuncu statüsünde sahaya çıkmaları mümkün olabilir. Türkiye'nin saygın TRT Haber kaynaklarına göre, bu konu devlet ve futbol kurumları düzeyinde ciddi şekilde tartışılıyor.

Türkiye hükümetindeki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu Türk dünyasından gelen sporcuların hukuki statüsünün yeniden gözden geçirilmesi konusunda resmi bir girişimde bulunduğunu doğruladı.

TFF ile görüşmeler ve 200 milyonluk Türk dünyası

Bu proje sadece kuralları değiştirmekle kalmayıp, Türk halkları arasındaki futbol entegrasyonunu yeni bir seviyeye taşımayı hedefliyor:

  • Federasyon ile toplantı: Kürşad Zorlu'nun belirttiğine göre, Türk devletlerinden gelen oyuncuların statüsünün resmen değiştirilmesi için pratik adımlar atılmaya başlandı ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanı ile görüşmeler yapıldı;

  • Genç yetenekleri keşfetmek: «Bu sadece statü değişikliği ile sınırlı kalmayacak. Projeyi tamamladığımızda, 200 milyonu aşkın nüfusa sahip devasa Türk coğrafyasında binlerce genç yeteneği keşfetme ve destekleme imkanı doğacak»;

  • Uluslararası müsabakalardaki sonuçlar: Gençleri yerli akademilerde yetiştirerek dünya kupaları, kıta şampiyonaları ve diğer prestijli uluslararası turnuvalarda milli takımların rekabet gücünü artırmak hedefleniyor.

Özbek yıldızlar Türkiye Süper Ligi'nde: Bu karar onları nasıl etkileyecek?

Eğer bu girişim resmen yürürlüğe girerse, Türk kulüplerinin Özbek futbolculara olan talebi hızla artacak ve oyuncular yabancı kontenjanı kısıtlamalarından muaf olacaklar. Şu anda Süper Lig'de üç önemli oyuncumuz forma giymektedir:

  • Eldor Shomurodov ve Abbosbek Fayzullayev: Her iki hücum yıldızı da «İstanbul Başakşehir»in başarısı için ter döküyor. Özellikle belirtmek gerekir ki, Shomurodov geçen sezon ligde 22 gol atarak, Türkiye Süper Ligi'nin gol kralı olmuştu;

  • Husniddin Aliqulov: Güvenilir stoper, 2023 yılından bu yana «Rizespor»un ana kadrosunda istikrarlı bir şekilde forma giymektedir.

Yerli oyuncu statüsünün verilmesinin, Özbek yeteneklerin Türkiye üzerinden Avrupa'nın önde gelen kulüplerine transferini daha da kolaylaştırması bekleniyor.

Türkiye Süper LigiKürşad ZorluTürkiye Futbol FederasyonuÖzbek futbolcuTransfer
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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