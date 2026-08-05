Cannavaro, Dünya Kupası'nda neden üç stoperle oynadığını açıkladı

Özbekistan Millî Takımı Teknik Direktörü Fabio Cannavaro, Dünya Kupası'nda kullanılan taktik dizilişin başlangıç planının bir parçası olmadığını açıkladı. İtalyan teknik adam, Husniddin Aliqulov'un sakatlığının kendisini 4-3-3 sisteminden vazgeçip üç stoperle oynamaya zorladığını söyledi.

Cannavaro şimdi millî takımı dört savunmacıya dayalı, daha hücumcu bir modele geçirmeyi planlıyor. Bu değişiklik yalnızca A Millî Takım ile sınırlı kalmayacak: Eylül ayında farklı yaş kategorilerinin teknik direktörleriyle ortak bir futbol felsefesi görüşülecek.

Aliqulov'un sakatlığı hangi planı bozdu?

Cannavaro, basın toplantısında Dünya Kupası öncesindeki ana taktik dizilişinin 4-3-3 olduğunu açıkladı. Ancak stoper Husniddin Aliqulov'un sakatlığı, teknik heyeti planı yeniden gözden geçirmeye zorladı.

“Açıkçası Aliqulov, Dünya Kupası öncesinde düşündüğüm planları değiştirdi. Sakatlığı nedeniyle taktik değişikliğe gitmemeye karar verdim.”

Cannavaro burada, millî takımın daha önce alıştığı üç stoperli sistemi büyük turnuva öncesinde radikal biçimde değiştirmemeyi kastetti. Dünya Kupası'ndan önce de Srečko Katanec ve Timur Kapadze dönemlerinde işe yarayan dizilişi bir anda değiştirmenin riskli olacağını söylemişti.

Aliqulov'un kadrodan çıkması ise yeni sistemi denemek için gerekli istikrarlı savunma hattının oluşturulmasını engelledi. Sonuç olarak Özbekistan, Dünya Kupası'nda ağırlıklı olarak 3-4-3 ya da savunma sırasında 5-2-3'e dönüşen bir dizilişe dayandı.

Üçlü savunma Cannavaro'nun ilk tercihi değil

İtalyan teknik adam, üç stoperle oynamanın teknik direktörlük felsefesinde sürekli başvurduğu temel bir yöntem olmadığını belirtti.

“Şimdiye kadar yalnızca Udinese'de üç stoperle oynadım. Çalıştığım diğer tüm takımlarda ise ağırlıklı olarak iki stoper sahaya çıktı.”

Cannavaro Özbekistan'daki görev sürecinin ilk döneminde millî takımın aşina olduğu yapıyı korudu. Daha önceki açıklamalarından birinde taktik rakamlardan çok futbolcuların birbirini anlamasının önemli olduğunu vurgulamış, üç stoperli dizilişin hücumu hızlı başlatma imkânı da verdiğini söylemişti.

Ancak Dünya Kupası deneyiminin ardından teknik direktörün görüşü netleşti: Millî takım sürekli rakibe göre uyum sağlamak yerine kendi temel hücumcu oyun tarzını oluşturmalı.

Neden özellikle 4-3-3?

Cannavaro, dört savunmacıyla oynamanın takıma hücum hattında daha fazla seçenek sunduğunu vurguladı.

“Ana taktik dizilişim 4-3-3'tü. Dört savunmacıyla oynamak hücumdaki seçeneklerimizi de artırıyor.”

4-3-3 sisteminde iki bek hücuma aktif şekilde katılabilir, üç orta saha oyuncusu merkezde sayısal üstünlük sağlayabilir. Hücum hattındaki iki kanat oyuncusu ise santrfora daha yakın konumlanarak rakip savunmayı genişlik ve hız kullanarak baskı altında tutar.

Ancak bu diziliş görünüşte basit olsa da futbolculardan büyük bir disiplin ister. Top kaybedildiğinde kanat oyuncuları geriye dönmeli, orta saha oyuncuları presi aynı anda başlatmalı, stoperler ise geniş alanda rakip hücumcularla bire bir kalmaya hazır olmalıdır.

Cannavaro, Özbekistan Millî Takımı'ndaki temel sorunlardan birinin yüksek yoğunluk olduğunu birkaç kez dile getirdi. Dolayısıyla 4-3-3'e geçiş yalnızca futbolcuların sahadaki konumlarını değil, fiziksel ve taktik hazırlıklarını da değiştirmeyi gerektiriyor.

Asya'da takım farklı oynamalı

Teknik direktör, Asya Kupası'nda Özbekistan'ın Dünya Kupası'ndaki gibi sürekli savunmaya yaslanmak zorunda olmadığını söyledi.

“Asya'da Portekiz veya Kolombiya seviyesinde takımlar da yok. Bu nedenle felsefi bakış açımızı geliştirerek bu şekilde devam etmeliyiz.”

Cannavaro'nun bu görüşü rakipleri küçümsemekten çok, güç dengelerine göre oyunun inisiyatifini ele alma gereğine işaret ediyor. Özbekistan, Dünya Kupası'nda yüksek tempoya, güçlü prese ve bireysel beceriye sahip rakiplere karşı temkinli oynadı.

Asya Kupası'nda ise millî takımdan topa daha fazla sahip olması, oyunu rakip yarı alana taşıması ve hücumlara daha fazla futbolcuyla katılması bekleniyor. Dört savunmacılı sistem bu hedefe uyuyor, ancak sonuç futbolcuların yeni görevleri ne kadar hızlı benimsediğine bağlı olacak.

Değişim A Millî Takım ile sınırlı kalmayacak

Cannavaro, eylül ayında Özbekistan'ın tüm yaş kategorilerindeki millî takım teknik direktörleriyle görüşmeyi planladığını da açıkladı.

“Futbolcularımıza çocukluklarından itibaren nasıl futbol oynamaları gerektiğini anlatmak önemli.”

Bu girişimin amacı; gençler, ümit millî, olimpik ve A millî takımlar arasında metodolojik bir bağ oluşturmak. Örneğin bir futbolcu 17 Yaş Altı Millî Takımı'ndan olimpik takıma geçtiğinde tamamen farklı taleplerle karşılaşmamalı.

Ortak bir felsefe uygulanırsa:

tüm yaş kategorileri benzer ilkelerle oynar;

futbolcular yüksek presi ve topa sahip olmayı erken yaşta öğrenir;

A Millî Takım'a geçiş süreci kolaylaşır;

teknik direktör değişse bile genel futbol anlayışı korunur.

Bu iş bir kamp veya tek bir toplantıyla çözülemez. Ortak oyun anlayışı; teknik direktörlerin eğitimi, çocuk akademileri, fiziksel çalışmalar ve futbolcu seçme kriterlerine kadar tüm sistemi kapsamalı.

Cannavaro şimdi kendi futbolunu kurmak istiyor

Dünya Kupası'ndaki üç stoperli diziliş; millî takımın önceki alışkanlıkları, Aliqulov'un sakatlığı ve güçlü rakiplere karşı temkinli oynama gereğinden kaynaklanan bir karardı.

Şimdi durum değişiyor. Cannavaro, Asya Kupası öncesinde kadroyu yenileme, genç futbolcuları takıma kazandırma ve ekibi 4-3-3 sistemine geçirme niyetini açıkça ortaya koydu.

Bu kararın gerçek değeri dizilişteki rakamlarla değil, sahada görülecek. Dört savunmacıyla oynamak Özbekistan'ın hücum potansiyelini artırabilir, ancak takımın topu kaybettiğinde nasıl savunma yapacağı ve yüksek tempoyu ne kadar sürdürebileceği belirleyici olmaya devam edecek.

Cannavaro, Dünya Kupası'nda mevcut sistemi korudu. Asya Kupası'na kadar ise kendi takımını ve kendi oyun anlayışını kurmaya çalışacak. Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal ağlarda futbolseverlerle paylaşın!