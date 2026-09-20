Eldor Shomurodov'dan resital ve duble: Dünkü etkili performansı nasıl değerlendirildi?

Özbekistan milli takım kaptanı ve forveti Eldor Shomurodov, Türkiye Süper Ligi'nde gerçekten parlak bir oyun sergilemeye devam ediyor. İstanbul Başakşehir forması giyen vatandaşımız, 6. hafta kapsamında Gençlerbirliği'ne karşı oynanan maçta gerçek bir lider oldu. 77 dakika boyunca rakip savunmacılara nefes aldırmayan Shomurodov, rakip fileleri iki kez havalandırarak takımının 4-0'lık farklı ve güvenli galibiyetini sağladı. Saygın istatistik portalı Flashscore, Özbek golcünün performansını 8,7 puanla değerlendirerek onu maçın adamı seçti.

Eldor'un ikinci golü, bu sezon Süper Lig'deki kişisel gol sayısını 6'ya çıkardı. 77. dakikada onun yerine oyuna giren milli takımımızın bir diğer yıldızı Abbosbek Fayzullayev ise 6,6 puan aldı. Bu önemli üç puanın ardından Başakşehir, puanını 7'ye yükselterek puan tablosunda 12. sıraya yerleşti.

Peki, Eldor Shomurodov'un bu parlayışı onu Türkiye şampiyonasının gol kralı yapabilir mi ve yıldız rakipleriyle olan yarışta liderliği ele geçirebilir mi?

«Shomurodov'un dublesi ve gol krallığı yarışı»: Maç detayları

İstanbul Başakşehir ve Gençlerbirliği karşılaşmasının en önemli noktaları:

8,7 puan ve maçın kahramanı: Eldor Shomurodov maçta en yüksek puanı alarak haftanın 11'ine girmek için en güçlü aday oldu;

Sezondaki 6. gol: Özbek forvet, Süper Lig'de 6 golle Victor Osimhen ve Gift Orban'ı yakaladı;

Özbek rotasyonu: 77. dakikada duble yapan oyuncunun yerini milli takımdan arkadaşı Abbosbek Fayzullayev aldı;

Gol krallığı yarışındaki heyecan: Aynı hafta hat-trick yapan Mohamed Salah (Trabzonspor), gol sayısını 7'ye çıkararak 1. sıraya yükseldi;

Tablodaki yükseliş: 4-0'lık farklı galibiyet, İstanbul kulübünün 7 puanla 12. sıraya yükselmesini sağladı.

Türkiye Süper Ligi 6. Hafta: Gol krallığı tablosu

Şampiyonanın en üretken forvetlerinin istatistikleri:

Sıra Futbolcu Adı Takımı Atılan Gol Sayısı 1 Mohamed Salah Trabzonspor 7 2 Eldor Shomurodov İstanbul Başakşehir 6 2 Victor Osimhen Galatasaray 6 2 Gift Orban Trabzonspor 6

Futbol analizi: Uzmanlar Shomurodov ve Başakşehir hakkında

Spor yorumcuları ve Türkiye futbolu analistlerinin temel sonuçları:

Hücum merkezinde istikrar: Eldor Shomurodov bu sezon sahada her dakikayı verimli kullanıyor; yüksek presi ve ceza sahasındaki pozisyon alma sezgisi rakiplere ciddi sorunlar yaratıyor;

Osimhen ve Salah seviyesinde rekabet: Avrupa'nın en parlak yıldızlarıyla birlikte gol krallığı yarışında olmak, Shomurodov'un transfer değerine ve psikolojik özgüvenine olumlu katkı sağlıyor;

Milli takım kampı öncesi harika form: Özbekistan milli takımının Eylül ve Ekim aylarındaki İran, Suriye ve Güney Kore maçları öncesinde ana forvetin gol atmaya başlaması teknik ekip için büyük bir avantajdır;

Fayzullayev için adaptasyon süreci: Genç orta saha oyuncusu Abbosbek Fayzullayev'in Türkiye şampiyonasının temposuna tam olarak alışması biraz zaman alacak, ancak Shomurodov ile aynı takımda olması adaptasyonunu hızlandıracaktır.

Eldor Shomurodov'un Gençlerbirliği'ne karşı sergilediği oyun, yeni sezonda Türkiye şampiyonasının en tehlikeli ve etkili forvetlerinden biri olmaya devam edeceğini kanıtladı.

Sizce Eldor Shomurodov, Mohamed Salah ve Victor Osimhen'i geride bırakarak sezon sonunda Türkiye Süper Ligi gol kralı olabilir mi? Milli takımın İran ve Güney Koreile oynayacağı hazırlık maçlarında Eldor'dan kaç gol bekliyorsunuz? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek futbolunun liderinin bu büyük başarısının analizini tüm taraftar arkadaşlarınızla paylaşın!