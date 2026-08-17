Parlak başlangıç: Shomurodov’dan gol, müthiş golcüler yarışı başladı!

·36·Spor
Parlak başlangıç: Shomurodov’dan gol, müthiş golcüler yarışı başladı!

Özbekistan’daki milyonlarca futbolseverin büyük ilgiyle takip ettiği Trendyol Süper Lig’in yeni sezonu, vatandaşlarımız için son derece başarılı başladı.

1. hafta kapsamında Özbekistan Millî Takımı’nın savunma oyuncusu Husniddin Aliqulov’un Çaykur Rizespor’u deplasmanda Konyaspor’u minimal farkla mağlup etti. Geçen sezonun sonundaki sakatlığı nedeniyle 2026 Dünya Kupası’nı kaçıran Aliqulov maç kadrosuna alınmamış olsa da ekibi önemli 3 puanı hanesine yazdırdı.

İstanbul’un Başakşehir kulübü ise sahasında Kocaelispor’u 2-0’lık net bir skorla mağlup etti ve bu maçın başrolünde iki Özbek futbolcu vardı.

14. dakikada Fayzullayev’den asist, 72. dakikada Shomurodov’dan gol

Başakşehir’in galibiyetinin temelini Özbek futbolcular attı:

  • Abbosbek Fayzullayev: Maçın henüz 14. dakikasında takım arkadaşı Christopher Operi’ye yaptığı isabetli ortayla harika bir asist yaptı ve 63. dakikada oyundan alındı;

  • Eldor Shomurodov: Geçen sezon 22 golle Trendyol Süper Lig’de Altın Ayakkabı ödülünü kazanan 31 yaşındaki kaptanımız, 72. dakikada kendisine gönderilen topu tek vuruşla rakip ağlara göndererek yeni sezondaki gol hesabını açtı ve 75. dakikada oyundan çıktı.

Salah, Vlahovic ve Lukaku Türkiye’de: Müthiş golcüler rekabeti

Süper Lig analistleri, bu sezon şampiyonadaki Altın Ayakkabı yarışının tarihin en çekişmelisi olacağını belirtiyor. Yaz transfer döneminde Türk futbolunun dev kulüpleri Avrupa’nın en parlak yıldızlarını kadrolarına kattı:

  • Avrupa’dan gelen süper yıldızlar: Mohamed Salah, Dusan Vlahovic, Romelu Lukaku, Mason Greenwood ve Leandro Trossard gibi forvetler Süper Lig’e geldi;

  • Ligin mevcut gol kralları: Geçen sezonun gol krallığı yarışında öne çıkan Eldor Shomurodov ve Paul Onuachu takımlarında kaldı. Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen sezona 2 golle başlarken, Fenerbahçe forveti Anderson Talisca da daha ilk haftada gol hesabını açtı.

Böylesine büyük yıldızların yer aldığı bir şampiyonada Eldor Shomurodov’un ilk haftadan gol atması, onun yine gol krallığı yarışının en güçlü adaylarından biri olduğunu kanıtlıyor.

Sıradaki sınav — Trabzonspor’a karşı kritik mücadele

Sezona 2-0’lık galibiyetle başlayan Başakşehir, 2. haftada ciddi bir sınav verecek:

  • Önemli maç: 23 Ağustos’ta Eldor Shomurodov ve Abbosbek Fayzullayev’in takımı, deplasmanda ligin büyük kulüplerinden biri olan Trabzonspor’un konuğu olacak.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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