İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında «Villa Park» stadyumunda «Aston Villa»ya 1-2 mağlup olarak sezonun ilk puan kaybını yaşayan «Manchester City» futbolcularının performansı hararetle tartışılıyor.

Nicolas Jackson'ın dublesi Birmingham ekibine sansasyonel bir galibiyet getirirken, Erling Haaland'ın golü «City»yi kurtarmaya yetmedi. «Manchester City» faaliyetlerini yakından takip eden prestijli cityxtra.co.uk portalı analistleri, takım üyelerinin bu maçtaki performanslarını bireysel olarak değerlendirerek oyunculara 10 üzerinden puan verdi.

Savunma ve kale: Mutlak çöküş ve Abdukodir Khusanov'un çok yönlülüğü

«City»nin savunma hattı ve kalecisi uzmanlar tarafından en çok eleştirilen bölge oldu, ancak Özbek savunmacı bu tabloda sağlam göründü:

Abdukodir Khusanov — 6/10: Özbekistan milli takım savunmacısı, ilk yarıda alışılagelenden daha cesur hareket ederek hücumlara aktif katıldı. Devre arasından sonra taktiksel değişiklikler nedeniyle orta sahaya kaydırıldı ve pozisyonel olarak neredeyse hiç hata yapmadı;

Gianluigi Donnarumma — 3/10 (Anti-kahraman): Topu oyuna sokarken çok fazla zaman kaybetti, köşe vuruşuna sebebiyet verdi ve ilk golde zayıf bir performans sergiledi. İkinci goldeki hatası ise felaket olarak değerlendirildi; kalecinin performansını acilen geliştirmesi gerekiyor;

Marc Guéhi — 3/10: Nicolas Jackson'ın ilk golünde baş sorumluydu. Tüm devre boyunca «Villa» forvetini durdurmakta zorlandı, sarı kart gördü ve devre arasında oyundan alındı;

Rúben Dias — 6/10: Yenilen hızlı golden sonra takımın bocaladığı anlarda rakibin şutunu harika bir kurtarışla engelledi;

Joško Gvardiol — 6/10: Skor 1-1 iken direğe takıldı. Duran toptan sonra yaptığı kafa vuruşu ise isabetsizdi; soğukkanlılık eksikti.

Orta saha ve kanatlar: Özel görevler ve şanssız hareketler

Orta saha ve kanat oyuncularının performansı gerginlikle dikkat çekti:

Iliman Ndiaye — 7/10 (Maçın adamı): İlk yarıda iki kez gole yaklaştı ve direği nişanladı, ardından skoru eşitleyen golün asistini yaptı. Bu, onun «City» formasıyla geçirdiği en verimli 60 dakikaydı;

Elliot Anderson — 6/10: Mücadele dolu maçta aktifti ancak alışılagelenden daha fazla hata yaptı;

Enzo Fernández — 5/10: Ne hücumu güçlendirebildi ne de savunmaya yeterince yardım edebildi; en şanssız maçlarından birini oynadı;

Rayan Cherki — 5/10: İyi bir fırsatı değerlendiremedi, taktiksel faul nedeniyle uyarı aldıktan sonra devre arasında yedek kulübesine çekildi;

Jérémy Doku — 5/10: Kanatta Cherki ve Gvardiol'a uygun paslar verdi ancak savunmacı Matty Cash onu neredeyse tamamen «kilitledi», kritik anlarda ise Doku aceleci davrandı.

Hücum ve yedekler

İleri hattaki durum ve yedek oyuncuların puanları şu şekilde oluştu: