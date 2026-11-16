Abduqodir Husanov'un Şampiyonlar Ligi hayali Manchester City taraftarlarını ikiye böldü

Abduqodir Husanov'un Manchester Cityile Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hayali dünyanın dört bir yanındaki taraftarların dikkatini çekti. Özbek savunma oyuncusunun kulübe olan bağlılığı ve taraftarlara yönelik samimi sözleri birçok kişinin takdirini kazandı. Ancak hedefleri hakkındaki tartışmalarda kaleci Gianluigi Donnarumma'nın da adı geçti. Bazı taraftarlar, İtalyan kalecinin performansından memnun olmadıklarını gizlemedi.

Manchester City forması giyen Abduqodir Husanov, sadece sahadaki performansıyla değil, takıma olan tutumuyla da taraftarların sevgisini kazanıyor.

Bilindiği üzere 22 yaşındaki Özbek savunmacı, küçük bir sakatlık nedeniyle Özbekistan milli takımının Kasım ayı antrenman kampından affedilmişti. Şu anda kulübünde kalarak fiziksel formunu geri kazanmak için çalışıyor.

Bu arada sosyal medyada Husanov'un Manchester City'deki kariyeri, taraftarlara olan yaklaşımı ve en büyük hayali hakkındaki düşünceleri paylaşıldı. Sözleri birçok futbolseverin sempatisini kazandı.

Bu formayı giymek büyük bir sorumluluk

Husanov, Manchester City gibi büyük bir kulübü temsil etmekten gurur duyduğunu belirtti. Takım taraftarlarının hem deplasman hem de iç saha maçlarında gösterdiği desteğin oyunculara büyük güç verdiğini söyledi.

Bu kulüpte oynadığım için gurur duyuyorum. Manchester City'nin harika taraftarları var. Hem deplasmanda hem de kendi sahamızda takımı büyük bir coşkuyla destekliyorlar. Bu formayı giymek büyük bir sorumluluk.

Taraftarların desteği benim için çok önemli. Onlara şahsen teşekkür etmek istiyorum. Zor zamanlarda bile bizimle birlikteler.

Onlar için daha fazla kupa kazanmak istiyoruz. Elbette benim hayalim Avrupa Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak

dedi Abduqodir Husanov. Tam da bu son cümlesi taraftarlar arasında hararetli bir tartışmaya yol açtı. Birçok kişi Özbek oyuncunun hayalini desteklerken, bazıları takımın mevcut durumunu ve kaleci sorununu gündeme getirdi.

Donnarumma hakkındaki soru tartışmayı alevlendirdi

Taraftarlar arasında Adoma Belinda adlı kullanıcının yorumu özellikle dikkat çekti.

Husanov, kalede Donnarumma varken Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceğini mi sanıyorsun? diye yazdı.

Bu fikre diğer taraftarlar da tepki verdi. Piscer Lager, Gianluigi Donnarumma yerine Rulli'nin daha iyi bir seçenek olduğunu savundu.

Gladys Kinya ise buna karşı çıkarak, PSG'nin tam da Donnarumma ile Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olduğunu hatırlattı. Alabama Adakole ve Mafeng Pam de ilk eleştirel görüşü destekledi.

Bir başka taraftar Musawenkosi Gatsheni, Husanov'a seslenerek kaleci arkadaşı Donnarumma'nın üst üste hatalar yaptığını vurguladı.

Mx Max ise takımın finale kadar ulaşması gerektiğini ancak maçın kader anlarında kalecinin hata yapmaması gerektiğini esprili bir dille yazdı.

Böylece Husanov'un hayali hakkındaki tartışma kısa sürede Manchester City'nin kaleci hattına ve takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki şansına evrildi.

Husanov bizim en iyi savunmacımız

Ancak yorumların büyük çoğunluğu Özbek futbolcuyu desteklemeye odaklandı. Taraftarlar onun hızını, fiziksel gücünü, güvenilir oyununu ve takıma olan bağlılığını övdü.

Samson Zimba, Husanov'u sadık, güçlü ve hızlı bir savunmacı olarak tanımladı.

Mpho L. Kgaladi ise bir City taraftarı olarak Özbek oyuncunun hayallerinin gerçekleşmesini diledi.

Victor Jangaya, futbolda hataların doğal olduğunu belirterek, gerçek bir ilham kaynağının hatalardan ders çıkarıp onlar üzerinde çalışması gerektiğini kaydetti.

Bazı taraftarlar ise Husanov'un her hafta ilk 11'de başlaması gerektiğini vurguladı.

Raymond Ramshead onun merkez savunmada düzenli oynaması gerektiğini yazarken, Wanyama Wanyama Özbek oyuncuyu mevcut Manchester City'nin en iyi stoperi olarak gördüğünü belirtti.

Kony Madson da Husanov'u takımın en iyi stoperi olarak nitelendirdi.

Sana inanıyoruz, Husanov!

Taraftarların diğer yorumlarında da Özbek futbolcuya karşı büyük bir saygı ve güven hissediliyordu.

Yaya Ketelle: Husanov, Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağız, inşallah, diye yazdı.

Saman Hamad Kumia Saied, oyuncuya hayallerinin gerçekleşmesini diledi.

Paytone Musambila Hammooya onun hızını ve fiziksel gücünü özellikle takdir etti.

Joseph Mcdecel, Husanov'un düşüncelerini beyefendice buldu. LK Akha ise ona savaşçı çocuk diyerek söylediklerini beğendiğini ifade etti.

Elizabeth Burdaky, gerçek bir taraftarın takımını her koşulda desteklemesi gerektiğini vurguladı.

Jacobo Eteru ise Özbek futbolcuya hitaben: Ne olursa olsun kalbimizde sonsuza kadar yerin var, Husanov! diye yazdı.

Diğer taraftarlar da Haydi Husanov!, Sana inanıyoruz!, Hayalin gerçek olacak dostum! gibi yorumlarla ona destek verdiler.

Husanov'un hayali City taraftarlarını birleştirdi

Yorumlara baktığımızda, taraftarlar arasında Donnarumma'nın performansı konusunda farklı görüşler olsa da, çoğunluğu Abduqodir Husanov'a karşı sıcak bir tutum sergiledi.

Özbek savunmacının hızı, mücadeleci ruhu ve takıma olan bağlılığı taraftarlarca takdir ediliyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hayali birçok kişinin hoşuna gitti.

Husanov henüz genç bir oyuncu. Önünde büyük hedefler ve kendini daha üst seviyelerde göstermek için birçok fırsat var.

En önemlisi, Özbek futbolcu sadece kendi ülkesinde değil, Manchester City'nin uluslararası taraftarları arasında da itibar ve saygı kazanıyor. Şimdi taraftarları tek bir soru meşgul ediyor: Abduqodir Husanov'un Şampiyonlar Ligi kupasını havaya kaldırma hayali ne zaman gerçekleşecek?