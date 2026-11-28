Manchester City kulübünün Norveçli golcüsü Erling Haaland'ın geleceği, Avrupa transfer piyasasının yine ana gündem maddesi haline geldi. İspanyol Defensa Central gazetesinin haberine göre, golcü oyuncu Madrid'in Real Madrid kulübüne transfer olma seçeneğini ciddi şekilde değerlendiriyor.

Babası Real Madrid seçeneği üzerinde çalışıyor, Barcelona ise geri planda kaldı

Kaynaklara göre, Haaland şu anda Manchester City'deki bazı durumlardan memnun değil ve bu nedenle takımını değiştirmeye hazır. Futbolcunun babası Alf-Inge Haaland ise tam olarak "Los Blancos" kampına transfer konusunu aktif bir şekilde ele alıyor.

Dikkat çekici bir nokta ise, daha önce Erling Haaland'ın kariyerini Barcelona bünyesinde sürdürmek istediğine dair haberlerin yayılmış olmasıydı. Ancak son bilgilere göre, Madrid seçeneği ilk sıraya yükseliyor.

Transferle ilgili temel detaylar

Başlık Bilgiler Futbolcu ve mevcut kulübü Erling Haaland — Manchester City (takımdaki bazı durumlardan memnuniyetsiz) Ana aday kulüp Real Madrid (ilk sıraya yükselen seçenek) Görüşmelerin başlatıcısı Futbolcunun babası Alf-Inge Haaland Önceki planlar Daha önce golcünün Barcelona'ya transfer olma isteği hakkında haberler çıkmıştı Kaynak Defensa Central (İspanya)

Sizce Erling Haaland Manchester City'den ayrılırsa, oyun tarzı Real Madrid'e mi yoksa Barcelona'ya mı daha uygun olur?

Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Avrupa futbolu ile transfer piyasasındaki en sıcak gelişmeleri takip eden yakınlarınızla bu makaleyi hemen paylaşın!