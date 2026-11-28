Erling Haaland Manchester City'den ayrılarak Real Madrid'e transfer olma ihtimalini ciddi şekilde değerlendiriyor
Manchester City kulübünün Norveçli golcüsü Erling Haaland'ın geleceği, Avrupa transfer piyasasının yine ana gündem maddesi haline geldi. İspanyol Defensa Central gazetesinin haberine göre, golcü oyuncu Madrid'in Real Madrid kulübüne transfer olma seçeneğini ciddi şekilde değerlendiriyor.
Babası Real Madrid seçeneği üzerinde çalışıyor, Barcelona ise geri planda kaldı
Kaynaklara göre, Haaland şu anda Manchester City'deki bazı durumlardan memnun değil ve bu nedenle takımını değiştirmeye hazır. Futbolcunun babası Alf-Inge Haaland ise tam olarak "Los Blancos" kampına transfer konusunu aktif bir şekilde ele alıyor.
Dikkat çekici bir nokta ise, daha önce Erling Haaland'ın kariyerini Barcelona bünyesinde sürdürmek istediğine dair haberlerin yayılmış olmasıydı. Ancak son bilgilere göre, Madrid seçeneği ilk sıraya yükseliyor.
Transferle ilgili temel detaylar
Başlık
Bilgiler
Futbolcu ve mevcut kulübü
Erling Haaland — Manchester City (takımdaki bazı durumlardan memnuniyetsiz)
Ana aday kulüp
Real Madrid (ilk sıraya yükselen seçenek)
Görüşmelerin başlatıcısı
Futbolcunun babası Alf-Inge Haaland
Önceki planlar
Daha önce golcünün Barcelona'ya transfer olma isteği hakkında haberler çıkmıştı
Kaynak
Defensa Central (İspanya)
Sizce Erling Haaland Manchester City'den ayrılırsa, oyun tarzı Real Madrid'e mi yoksa Barcelona'ya mı daha uygun olur?
Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Avrupa futbolu ile transfer piyasasındaki en sıcak gelişmeleri takip eden yakınlarınızla bu makaleyi hemen paylaşın!
Sıradaki haber
Abonelikle reklam yok
Zamin Premium — aylık 4 900 UZS
Yorumlar0
…