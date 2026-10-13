Ruben Dias, PSG maçı öncesinde Abdukodir Khusanov hakkında neler söyledi?
İngiltere'nin son şampiyonu ve Avrupa devi Manchester City takımın lider stoperi Ruben Dias UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik karşılaşma öncesinde takım arkadaşı, Özbekistanlı yetenekli savunmacı Abdukodir Khusanov'un potansiyelini ve yeteneklerini övdü.
Fransız ekibi PSG'ye karşı oynanacak zorlu maç öncesinde düzenlenen resmi basın toplantısında Portekizli yıldız, Khusanov'un takımdaki rolüne ve fiziksel kapasitesine özel parantez açtı.
“Çok yetenekli ve fiziksel olarak güçlü”: Dias'tan samimi övgü
Ruben Dias, Özbek genç savunmacının takıma uyumunu ve öne çıkan özelliklerini şu şekilde tanımladı:
Takımın tam bir parçası: “Khusanov takımın bir parçası. Ailemize tamamen entegre oldu”;
Fiziksel güç ve potansiyel: “O çok yetenekli bir futbolcu, fiziksel olarak da çok güçlü. Abdukodir Manchester Cityiçin büyük fayda sağlayabilecek ve katkıda bulunabilecek bir oyuncu” dedi.
Abdukodir Khusanov'un bu sezonki istatistikleri
Özbek stoper, “City” kadrosundaki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor:
Sahada kaldığı süre: Khusanov bu sezon tüm kulvarlarda toplam 6 resmi maçta forma giydi;
Performans: Henüz skor katkısı (gol veya asist) üretmemiş olsa da, savunmadaki güven veren oyunuyla teknik heyetin ve yıldız takım arkadaşlarının güvenini kazanıyor.
Dev maçın detayları
Organizasyon: UEFA Şampiyonlar Ligi, lig aşaması, 2. hafta;
Takımlar: Manchester City— PSG;
Tarih ve saat: 14 Ekim, Çarşamba;
Stadyum: Manchester, Etihad Stadyumu.
Avrupa'nın iki devi arasındaki bu süper maçta Khusanov'un sahaya çıkması, Özbek futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı olması bekleniyor.
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