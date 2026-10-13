Ruben Dias, PSG maçı öncesinde Abdukodir Khusanov hakkında neler söyledi?

·8·Spor
Ruben Dias, PSG maçı öncesinde Abdukodir Khusanov hakkında neler söyledi?

İngiltere'nin son şampiyonu ve Avrupa devi Manchester City takımın lider stoperi Ruben Dias UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik karşılaşma öncesinde takım arkadaşı, Özbekistanlı yetenekli savunmacı Abdukodir Khusanov'un potansiyelini ve yeteneklerini övdü.

Fransız ekibi PSG'ye karşı oynanacak zorlu maç öncesinde düzenlenen resmi basın toplantısında Portekizli yıldız, Khusanov'un takımdaki rolüne ve fiziksel kapasitesine özel parantez açtı.

“Çok yetenekli ve fiziksel olarak güçlü”: Dias'tan samimi övgü

Ruben Dias, Özbek genç savunmacının takıma uyumunu ve öne çıkan özelliklerini şu şekilde tanımladı:

  • Takımın tam bir parçası: “Khusanov takımın bir parçası. Ailemize tamamen entegre oldu”;

  • Fiziksel güç ve potansiyel: “O çok yetenekli bir futbolcu, fiziksel olarak da çok güçlü. Abdukodir Manchester Cityiçin büyük fayda sağlayabilecek ve katkıda bulunabilecek bir oyuncu” dedi.

Abdukodir Khusanov'un bu sezonki istatistikleri

Özbek stoper, “City” kadrosundaki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor:

  • Sahada kaldığı süre: Khusanov bu sezon tüm kulvarlarda toplam 6 resmi maçta forma giydi;

  • Performans: Henüz skor katkısı (gol veya asist) üretmemiş olsa da, savunmadaki güven veren oyunuyla teknik heyetin ve yıldız takım arkadaşlarının güvenini kazanıyor.

Dev maçın detayları

  • Organizasyon: UEFA Şampiyonlar Ligi, lig aşaması, 2. hafta;

  • Takımlar: Manchester City— PSG;

  • Tarih ve saat: 14 Ekim, Çarşamba;

  • Stadyum: Manchester, Etihad Stadyumu.

Avrupa'nın iki devi arasındaki bu süper maçta Khusanov'un sahaya çıkması, Özbek futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı olması bekleniyor.

Abdukodir KhusanovManchester CityRuben DiasUEFA Şampiyonlar LigiFutbol
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

“Husanov varsa, rakibe gol yok”: Manchester City, Özbek savunmacının performansına hayran kaldı“Husanov varsa, rakibe gol yok”: Manchester City, Özbek savunmacının performansına hayran kaldı2 Ekim 10:42Etihad tribünleri artık "Huuus!" diye haykıracak: Yeni sözleşmeEtihad tribünleri artık "Huuus!" diye haykıracak: Yeni sözleşme28 Temmuz 10:18«Milan», «Manchester City» savunmacısı için yarışa başladı...«Milan», «Manchester City» savunmacısı için yarışa başladı...22 Ağustos 07:04Arsenal ve Manchester City final kadrolarını açıkladıArsenal ve Manchester City final kadrolarını açıkladı16 Ağustos 18:13Manchester City, deplasmanda Liverpool'u farklı mağlup ettiManchester City, deplasmanda Liverpool'u farklı mağlup etti11 Ekim 22:40City Xtra çalkalanıyor: Abdukodir Khusanov'un Manchester City'deki geleceği neden tehlikede?City Xtra çalkalanıyor: Abdukodir Khusanov'un Manchester City'deki geleceği neden tehlikede?5 Ekim 07:42
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı