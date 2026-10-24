Arsenal, Everton'ı rahat geçerek Manchester City'yi yakaladı

·33·Spor
Arsenal, Everton'ı rahat geçerek Manchester City'yi yakaladı

İngiltere Premier League'in 8. haftasında Londra ekibi Arsenal kendi sahasında Liverpool temsilcisi Everton kulübünü ağırladı ve sahadan 2-0 skorla galip ayrıldı.

Mikel Arteta'nın öğrencileri bu başarıyla puanını 21'e yükselterek puan durumunda 2. sıraya yerleşti. Aynı puana sahip Manchester Cityise sadece averaj farkıyla liderliğini koruyor. Everton ise 10 puanla 9. sırada kaldı.

Savunmacıların gol attığı maç: Karşılaşma nasıl geçti?

Londra ekibi ilk dakikalardan itibaren oyunun kontrolünü eline aldı ve duran topları etkili kullandı:

  • Konsa'dan hızlı gol: Maçın 7. dakikasında Ezri Konsa rakip fileleri havalandırarak skoru açtı (1-0);

  • Gabriel ile nokta koyuş: Karşılaşmanın ikinci yarısında, 68. dakikada Brezilyalı stoper Gabriel Magalhaes ev sahibinin ikinci golünü atarak maçın sonucunu belirledi (2-0);

  • Rahat kontrol: Everton, maç boyunca 'Topçular'ın kalesinde ciddi bir tehlike yaratamadı ve sahadan puansız ayrılmak zorunda kaldı.

Maç raporu:

İngiltere Premier League, 8. Hafta

Arsenal — Everton 2-0

  • Goller: Konsa 7, Magalhaes 68.

  • Arsenal: Raya, White, Konsa, Gabriel dos Santos, Lewis-Skelly (Calafiori, 68), Merino (Guimaraes, 68), Eze (Zubimendi, 80), Rice (Douman, 80), Madueke, Odegaard, Gyökeres (Havertz, 68).

  • Everton: Pickford, O'Brien, Mykolenko (Hackney, 74), Tarkowski, Rohl, Johnson (Dibling, 72), Armstrong, Garner, Dewsbury-Hall (Alcaraz, 86), George, Barry.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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