Mikel Arteta, Prag'daki zorlu galibiyet ve ikinci yarıdaki hatalar hakkında samimi açıklamalarda bulundu

İlk yarıdaki değerlendirilemeyen fırsatlar: «Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda alınan her galibiyet çok değerlidir, çünkü dış sahada kazanmak her zaman zordur. İlk yarıda 3-4 gol atmalıydık ancak yakaladığımız fırsatları tam anlamıyla değerlendiremedik» dedi Arteta.

İkinci yarıdaki savunma zorlukları: Teknik direktör kontrolün kaybedildiğini kabul etti: «İkinci yarının başında beklenmedik bir şekilde derin savunmaya çekilmek zorunda kaldık. Çok fazla hata yaptık ve top kayıpları yaşadık. Bu maç bizim için büyük bir ders olmalı.»