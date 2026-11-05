Mikel Arteta, Prag'daki zorlu galibiyet ve ikinci yarıdaki hatalar hakkında samimi açıklamalarda bulundu
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Çekya'nın başkentinde Slavia Prag'ı 2-1 mağlup eden Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. İspanyol teknik adam, TNT Sports kanalına verdiği özel röportajda, elde edilen üç puanın önemini vurgularken, ikinci yarıda yaşanan sorunları ve hataları da gizlemedi.
Arteta, takımının ilk yarıdaki hücum performansından memnun olsa da, devre arasından sonraki pasif oyunun ders niteliğinde olduğunu belirtti.
«İki farklı yarı izledik»: Kaçan fırsatlar ve baskı
Topçular'ın teknik direktörü, maçın iki yarısı arasındaki keskin farka dikkat çekti:
İlk yarıdaki değerlendirilemeyen fırsatlar: «Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda alınan her galibiyet çok değerlidir, çünkü dış sahada kazanmak her zaman zordur. İlk yarıda 3-4 gol atmalıydık ancak yakaladığımız fırsatları tam anlamıyla değerlendiremedik» dedi Arteta.
İkinci yarıdaki savunma zorlukları: Teknik direktör kontrolün kaybedildiğini kabul etti: «İkinci yarının başında beklenmedik bir şekilde derin savunmaya çekilmek zorunda kaldık. Çok fazla hata yaptık ve top kayıpları yaşadık. Bu maç bizim için büyük bir ders olmalı.»
«Aynı durum olsa yine aynı kararı verirdim»: 6 oyuncu değişikliği hakkında
Maç boyunca kadroda 6 değişiklik yapan teknik direktör, tercihlerini savundu:
Oyuncuların potansiyeli: «6 değişiklik yaptık. Takımımızdaki oyuncuların gücünü ve yüksek potansiyelini çok iyi biliyoruz. Tam olarak neyin eksik olduğunu şu an söyleyemem ama aynı durum tekrar yaşansa yine aynı kararları verirdim.»
Yoğun takvim ve deplasman yükü: Arteta, takımının sezon boyunca gösterdiği fiziksel iradeyi takdir etti: «Takımımızın bugüne kadar elde ettiği sonuçları çok yüksek değerlendiriyorum. Bugün itibarıyla 11. deplasman maçımızı geride bıraktık.»
Prag'daki galibiyetin ardından Arsenal, genel grup puan durumunda puanını 10'a yükselterek ilk üçteki yerini sağlamlaştırdı.
Yorumlar 0
…