Arteta'dan çarpıcı açıklama: Arsenal'in turnuvadan elenmesine ne sebep oldu?

·83·Spor
Arteta'dan çarpıcı açıklama: Arsenal'in turnuvadan elenmesine ne sebep oldu?

İngiltere Lig Kupası'nın son 16 turunda, turnuvanın favorilerinden biri olan Londra ekibi Arsenal beklenmedik bir şekilde ülkenin dördüncü ligi (League Two) temsilcisi olan mütevazı Fleetwood takımına boyun eğerek turnuvaya erken veda etti. Normal süresi 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın penaltı atışlarında ev sahibi ekip 5-3 üstünlük sağladı.

Şok edici mağlubiyetin ardından "Topçular"ın teknik direktörü Mikel Arteta Sky Sports'a verdiği röportajda maçın detaylarına ve takım içindeki psikolojik duruma değindi.

"Oyuncularıma sitemim yok": Arteta takımın tutumunu savundu

İspanyol teknik adam, maçtaki mağlubiyetin şok etkisi yarattığını gizlemedi ancak öğrencilerinin özverisinden şüphe duymadığını belirtti:

  • Fleetwood'a övgü ve derin üzüntü: "Öncelikle bir üst tura yükselen Fleetwood'u tebrik ederim. Bunu kendi imkanlarıyla başardılar. Bizim içinse çok üzücü bir gün";

  • Sorumluluk ve emek vardı: "Oyuncuların maça olan yaklaşımına hiçbir sitemim yok. Bu seviyede beklenen görevleri yerine getirmeyen tek bir oyuncu bile görmedim. Özveri, emek veya kazanma arzusuyla ilgili bir sorun yaşanmadı";

  • Öfke değil, derin bir hayal kırıklığı: "Mesele oyuna karşı bir vurdumduymazlık değil. Aksi takdirde şu an burada öfkeden deliye dönmüş bir halde duruyor olurdum. Üzgünüm, hepimiz üzgünüz. Kulüp armasını her zaman layıkıyla savunmak zorundayız."

Üstünlük neden galibiyete dönüşmedi? Temel faktörler

Maç boyunca topa hakim olan Londra ekibinin mağlup olmasına şu unsurlar sebep oldu:

  • Harcanan sayısız fırsat: Arsenal topa daha fazla sahip oldu, rakip kaleye sürekli şutlar gönderdi ancak penaltı piyangosuna kalmamak için yaratılan pozisyonları zamanında gole çeviremedi;

  • Kupa maçlarının acımasız kuralı: "Kupa müsabakalarında takımların imkanları çoğu zaman eşitlenir, özellikle de rakip skor avantajını yakaladığında. Maç boyunca onlara neredeyse hiç fırsat vermedik ama küçük detaylar her şeyi belirledi";

  • Maçın tarihi özeti: 21. dakikada Loupalo-Bi gol atarak Fleetwood'u öne geçirmiş, 50. dakikada Viktor Gyökeres dengeyi sağlamıştı. Ancak penaltı serisinde şans tamamen alt lig temsilcisinden yanaydı.

Mikel Arteta'nın vurguladığı gibi, sergilenen kaliteli oyun skora yansımadı ve bu başarısızlık, Londra ekibi için Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maçlar öncesinde ciddi dersler çıkarma vaktinin geldiğini gösterdi.

ArsenalFleetwoodMikel Artetaİngiltere Lig KupasıFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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