“El Clásico” Vinícius olmadan oynanacak: Real Madrid, Barcelona maçı kadrosunu açıkladı

İspanya La Liga'nın 10. haftasında sezonun en çok beklenen ve merkezi mücadelesi olan “El Clásico” öncesinde “Real Madrid” kulübü basın servisi, Katalonya'ya gidecek oyuncuların resmi kadrosunu açıkladı.

Çetin mücadele 25 Ekim Pazar günü, Barcelona'nın iç saha arenası olan muhteşem “Camp Nou” stadyumunda gerçekleşecek. Karşılaşma Taşkent saatiyle gece 01:00'de başlayacak.

Hücum hattına ağır darbe: Vinícius neden oynamıyor?

Madrid taraftarları için en kötü haber takımın ana forvetiyle ilgili oldu:

Cezalı oyuncu kaybı: Brezilyalı yıldız Vinícius Júnior, cezası (diskalfiye) nedeniyle bu kritik karşılaşmayı kaçırmak zorunda kaldı;

Sorumluluk Mbappé ve gençlerin omuzlarında: Vinícius'un yokluğunda rakip savunmaya baskı kurma görevi Kylian Mbappé, Brahim Díaz ve genç yetenek Endrick'e düşüyor.

Real Madrid'in El Clásico için tam kadrosu:

Teknik heyet, Katalonya deplasmanı için şu oyuncuları kadroya dahil etti:

Kaleciler: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Sergio Mestre;

Defans oyuncuları: Éder Militão, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger, Denzel Dumfries;

Orta saha oyuncuları: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Bernardo Silva, Jorge Pitarch;

Forvetler: Endrick, Kylian Mbappé, Espi, Brahim Díaz, Mohamed Diomande.

Bu galibiyet her iki dev takım için de sadece üç puan ve lig liderliği değil, aynı zamanda tüm sezonun moralini etkileyecek stratejik bir öneme sahip.