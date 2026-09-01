El Clasico tarihi belli: Barcelona ve Real Madrid ne zaman oynayacak?

İspanya La Liga'da yeni sezonun en çok beklenen karşılaşmasının tarihi belli oldu. Barcelona ve Real Madrid 25 Ekim'de Camp Nou'da sahaya çıkacak.

İlginç olan şu ki, iki takım da sezonun başında puan tablosunun zirvesinde yer alıyor. Dolayısıyla 10. haftadaki El Clasico, sadece ezeli bir rekabet değil, aynı zamanda şampiyonluk yarışı açısından da büyük önem taşıyabilir.

El Clasico 25 Ekim'de oynanacak

La Liga'nın 10. haftasındaki dev maç 25 Ekim'de Barcelona'nın sahasında oynanacak.

Bu karşılaşmanın tüm dünya futbolseverlerinin ilgi odağında olacağı kesin. Çünkü Barcelona ile Real Madrid arasındaki her maç başlı başına büyük bir olaydır.

25 Ekim'de Camp Nou bir kez daha El Clasico coşkusuyla dolacak.

Sezon başında güçler eşit

Yeni şampiyonanın ilk üç haftası, her iki devin de ciddi hedeflerle yola çıktığını gösterdi.

Şu an itibarıyla Barcelona ve Real Madrid'in 9'ar puanı bulunuyor:

Takım Puan Sıralama Barcelona 9 1. sıra Real Madrid 9 2. sıra

Averaj farkıyla Katalanlar şu an için liderlik koltuğunda oturuyor.

Camp Nou'daki maçın önemi

El Clasico'nun sezonun nispeten erken bir aşamasında oynanması, maça ekstra bir heyecan katıyor.

25 Ekim'e kadar takımların puan durumundaki yerleri değişebilir. Ancak her iki kulüp de zirve mücadelesini sürdürürse, Camp Nou'daki maç şampiyonluk yolunda önemli bir psikolojik üstünlük sağlayabilir.

Taraftarlar için bu maçın önemi puan tablosunun ötesinde.

Barcelona kendi sahasında ezeli rakibini mağlup etmeye çalışacak, Real Madrid ise deplasmanda alacağı bir galibiyetle hem rakibine hem de şampiyonluk yarışına ciddi bir mesaj verebilir.

Ana heyecan 25 Ekim'de çözülecek

Şu an her iki takımın da 9 puanı var. Bu nedenle sezonun ilk üç haftası, El Clasico öncesindeki rekabeti daha da ilginç hale getirdi.

Ancak 25 Ekim'e kadar La Liga'da birkaç hafta daha oynanacak ve puan durumundaki vaziyet tamamen değişebilir.

Bu yüzden şimdilik kesin olan tek bir şey var: yeni sezonun ilk El Clasico'su 25 Ekim'de Camp Nou'da oynanacak. Eğer Barcelona ve Real Madrid zirvedeki yerlerini korurlarsa, bu maç şampiyonluk yarışındaki ilk büyük sınavlardan biri haline gelebilir.