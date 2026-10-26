Kylian Mbappé, El Clásico'da Real Madrid formasıyla 100. golünü attı

Fransa milli takımının lideri ve Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé kariyerinde bir dönüm noktasına daha ulaştı: Fransız forvet, 'Eflatun-beyazlılar' formasıyla jübile niteliğindeki 100. golünü ezeli rakip Barcelona'ya karşı oynanan El Clásico mücadelesinde kaydetti.

Katalan ekibinin sahasında gerçekleşen nefes kesici karşılaşma, konuk ekibin 2-1'lik geri dönüş galibiyetiyle sona erdi.

Camp Nou'daki dubl ve 100. gol hikayesi

İspanya La Liga'nın 10. haftasında oynanan bu dev maçın gerçek kahramanı olan Mbappé, rakip fileleri iki kez havalandırmayı başardı:

41. dakika (99. gol): İlk yarının sonlarına doğru Fransız yıldız, Katalan savunmasını aşarak skoru açtı ve Real Madrid formasıyla 99. golünü kutladı;

Maçın sonundaki nokta (100. jübile golü): Normal sürenin bitimine kısa bir süre kala tekrar sahneye çıkan Kylian, dublünü tamamlayarak Madrid devindeki gol sayısını tam 100'e ulaştırdı;

Önemli üç puan: Bu goller, konuk ekibe sadece 2-1'lik galibiyeti değil, aynı zamanda şampiyonluk yarışında çok değerli puanları da getirdi.

10. hafta sonrası La Liga puan durumu

Ezeli rekabetin sonuçları, puan tablosundaki mücadeleyi maksimum seviyeye çıkardı:

Barcelona liderliğini koruyor: Kendi sahasındaki mağlubiyete rağmen Katalanlar, 27 puanla ligin zirvesinde yer almaya devam ediyor;

Real Madrid takibi sıkılaştırdı: El Clásico galibiyetinin ardından Madrid ekibi puanını 24'e çıkararak La Liga'da üçüncü sıraya yerleşti ve liderle arasındaki puan farkını 3'e indirdi;

Heyecan devam ediyor: İki takım arasındaki bu fark, La Liga'daki şampiyonluk yarışının çok daha çetin geçeceğinin habercisi.

Rakamlarla El Clásico